Etre journaliste en Afghanistan: "Le danger existe pour tout le peuple afghan"

Peu à peu, on s'habitue

Zakaria Hassani a perdu plusieurs amis et anciens collègues dans la double attaque suicide de lundi. A 27 ans, le journaliste indépendant, a déjà couvert des dizaines d’attentats au cours de sa carrière. "Vous avez toujours peur. Et plus particulièrement quand vous couvrez une attaque suicide. Vous avez le sentiment que vous allez être tué dans une autre attaque, dans une autre explosion. Lorsque vous faites un reportage sur un homme puissant, sur un membre d’un groupe terroriste,quand vous écrivez dessus, vous avez peur des conséquences que cela peut avoir."

Il dit s’être habitué a travailler dans ce contexte, jeté dans le bain du métier il y a 4 ans. "C’était en 2014. Il y avait une attaque contre le Ministère de l’Intérieur menée par des talibans. C’était horrible. J’avais peur, j’étais choqué. Je n’arrêtais pas de me dire: peut être qu’il y aura une deuxième explosion, une autre attaque qui nous visera nous les journalistes. Après ça, je me suis retrouvé parfois au milieu de cadavres, de flaques de sang, de corps sans jambes, sans mains, sans tête."

Changer de métier ? "Jamais."

Malgré les risques, il ne songe pas à arrêter son métier. "Vous essayez de tuer cette peur que avez en vous. On ne peut pas arrêter de faire notre travail, on ne peut pas abandonner, ni se dire: quand il y a un risque d’une deuxième attaque, comme celle qui a malheureusement coûté la vie a plusieurs de mes collègues, et bien on n’y va pas. Si on ne rapporte pas ce qui se passe vraiment en Afghanistan rien ne changera ici dans le pays."

Aux attaques, s’ajoutent les meurtres dont sont victimes les journalistes. "Chaque personne est un dictateur dans ce pays" ajoute Zakaria, rappelant la mort de deux journalistes afghans tués par balle par des hommes armés au cours des deux dernières semaines. Sa famille le presse de changer de métier. Jamais leur répond-il. Comme Zainab Farahmand, du comité de protection des journalistes afghans. "Si je fais un autre métier, ce sera tout autant dangereux parce que je vis en Afghanistan. Et le danger existe pour tout le peuple afghan. Il ne concerne pas seulement les journalistes, mais aussi les commerçants, et tous les autres métiers. Je ne veux pas laisser les talibans, Daesh, ou n’importe quel autre groupe terroriste penser qu’ils ont gagné."

"Chaque matin pour venir au bureau, chaque soir en rentrant, je pense à la voiture piégée, au kamikaze qui va peut-être surgir de la foule." Ces mots ont été écrits par Shah Marai il y a quelques mois sur le blog de l'AFP. Chef de la photo de l'agence France presse au bureau de Kaboul, il a été tué dans la double attaque suicide ce lundi avec huit autres confrères afghans.