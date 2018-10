Être athée, un long chemin de croix au Ghana

Selon un sondage réalisé en 2015, le Ghana fait partie des pays les plus croyants au monde avec seulement 0 % de la population qui se déclare ouvertement non-croyante. En cause : brimades et exclusions sociales. Un collectif, Humanist Association of Ghana, tente de faire changer les mentalités dans un pays où la religion rythme la vie sociale.

Du lundi au samedi, les rues d’Accra sont pratiquement impraticables à la circulation. Les principaux axes routiers sont perpétuellement bouchés aux heures de pointe. Mais le dimanche est un jour particulier. La majorité des Ghanéens se rend dans les églises et le bruit des klaxons est remplacé par les célébrations religieuses. Selon un sondage réalisé par Gallup en 2015, le Ghana fait parti des 20 pays les plus religieux au monde avec près de 95 % de la population qui se déclare croyante (environ 70 % de chrétiens, plus de 25 % de musulmans et des animistes). Le taux d’athée étant dans cette étude de… 0 %.

Une analyse contestée par Michael Osei-Assibey, président de la Humanist Association of Ghana (HGA), un collectif fondé en 2012 pour représenter les athées et les agnostiques dans le pays et qui compte une soixantaine de membres. "Je ne crois pas du tout ce sondage", déclare-t-il d’une voix gutturale. "Je pense que nous sommes plus proches des 5 % de personnes qui ne sont pas croyants au Ghana. Le problème, c’est que la plupart du temps les gens ont peur de le proclamer haut et fort", soutient-il.