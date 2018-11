Être albinos au Ghana, entre discriminations, superstitions et violences

Quelque 2400 personnes atteintes d’albinisme vivent au Ghana, où les superstitions et croyances sont particulièrement ancrées dans la société. Les albinos sont le plus souvent ostracisés, voire victimes de tentatives de meurtre. La Ghana Association of Persons with Albinism critique l’incurie des autorités.

"J’ai eu de la chance d’avoir des parents aimants qui m’ont toujours soutenu ; des personnes leur avaient conseillé de m’abandonner dans un orphelinat." Mawunyo Yakor-Dagbah préfère aujourd’hui en sourire. Mais la jeune femme de 35 ans, atteinte d’albinisme, a vécu toute sa vie "brimades, stigmatisations et discriminations".

"Dans la rue, comme je suis très blanche de peau, on m’appelle souvent 'obroni' (terme twi utilisé pour désigner les étrangers, ndlr). J’ai parfois l’impression de ne pas faire partie de la société ghanéenne", poursuit-elle.

Mais la jeune femme, originaire de la région de la Volta, dans l’Est du pays, a réussi à s’émanciper grâce à l’éducation. "Mon père voulait que je sois comptable, je suis allé à l’université et, aujourd’hui, je suis chargé de contrôler les comptes de l’État", évoque-t-elle avec fierté. Mais elle est consciente de la singularité de sa situation. "Beaucoup de personnes souffrant d’albinisme quittent l’école très tôt et sont ensuite cantonnées à des emplois peu rémunérés", avance-t-elle.

"Dans mon village, des personnes pensaient que j’étais maudit"

Selon des statistiques, quelque 2400 albinos vivent au Ghana où ils sont parfois victimes de violence. "Il m’est arrivé d’être battu à l’école par des élèves, devant des professeurs qui ne faisaient rien pour l’empêcher", se remémore Adam Abdul Wahab, d’une voix gutturale.

Le journaliste, originaire de Sapala, une municipalité dans le nord du pays, a également survécu à trois tentatives de meurtres. "Les gens voulaient utiliser certaines parties de mon corps pour des rituels", soutient-il.

Adam Abdul Wahab, qui a de nombreuses tâches brunes sur le visage, a souvent dû faire face aux insultes. "Dans mon village, des personnes pensaient que j’étais maudit", se remémore-t-il. Malgré une enfance traumatique, le journaliste estime que la situation s’améliore. "Les choses commencent à changer au Ghana, mais lentement. Quoi qu’il en soit, je préfère vivre ici qu’au Malawi ou au Kenya où la situation pour les albinos est bien pire", confie-t-il. Dans ces deux pays, les assassinats de personnes atteintes d’albinisme sont courants.

Mawunyo Yakor-Dagbah et Adam Abdul Wahab sont tous deux membres de la Ghana Association of Persons with Albinism, qui a pour but de défendre les droits des albinos et de redonner confiance aux personnes qui ont subi toute leur vie des brimades. "Ils m’ont vraiment aidé", témoigne Kwame Andrews Daklo, 33 ans. "Cela ne fait que depuis deux ans que je suis capable de parler en public, avant j’en étais incapable", témoigne-t-il.