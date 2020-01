Etranges aurores boréales en Bretagne: comme dans un film de science-fiction

Pour compenser, des grands exploitants ont eu l’idée de cultiver dans des serres chauffées géantes et éclairées de LED. Le spectacle est pour le moins hallucinant puisqu’il renvoie une lumière rose ou jaune fluo. Les ampoules permettent d’accélérer la croissance de la plante tout en faisant des économies, puisqu’elles sont moins coûteuses en énergie et plus ajustables par rapport aux classiques lampes à incandescence.

Sauf que pour pousser correctement et rapidement, la tomate a besoin de lumière et de chaleur. La Bretagne n’est pas à proprement parler riche en degrés…

Dans la commune de la Chapelle-des-Fougeretz, 4800 habitants, les maisons sont éclairées comme au petit matin. Les serres sont visibles à plusieurs dizaines de km. L'une des plus grandes installations de France, chauffée et éclairée la nuit se trouve ici. Jérémy Delobel habite près de l’exploitation, les premières serres se trouvent à 20 m à peine de son habitation.

Morts d’insectes, perturbations de la floraison des arbres, les conséquences sur la biodiversité ne sont pas anodines. " Certains oiseaux se repèrent avec les étoiles et la voie lactée pour trouver leur chemin. Si on se retrouve dans un halo lumineux où on ne voit même plus d’étoiles, forcément ses animaux vont être perturbés. "

La municipalité préfère parler d’aménagements sans oublier l’activité économique. " C’est une entreprise qui crée des emplois et s’ils ne sont pas ici ils iront ailleurs. C’est déplacer le problème. "

L’exploitant a posé des bâches le long des serres pour limiter la pollution lumineuse. Encore insuffisant pour certains habitants.