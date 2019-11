Étiquetage "Made in colonies israéliennes": le boycott légitimé? - © AHMAD GHARABLI - AFP

CQFD - "« Made in Colonies » : le boycott légitimé? - François Dubuisson et Emmanuel Nahshon -... CQFD La Cour européenne a rendu un arrêt qui valide l'étiquetage "colonies israéliennes" sur les denrées alimentaires originaires de territoires occupés par l'Etat d'Israël. Du côté d'Israël, on rejette fermement cet arrêt qui aurait pour but de cibler Israël et d'appliquer deux poids deux mesures contre le pays. Alors, "Made in Colonies": le boycott légitimé? Pour en débattre, Arnaud Ruyssen reçoit Emmanuel Nahshon, ambassadeur d'Israël en Belgique et François Dubuisson, professeur de droit international à l'ULB et chercheur au centre de droit international