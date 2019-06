Etienne Tshisekedi enfin inhumé en présence de son fils président

L'ancien Premier ministre congolais et opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, figure de l'histoire du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, a enfin été inhumé samedi près de Kinshasa deux ans et quatre mois après sa mort en Belgique, en présence de son fils visiblement ému.

Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, il a été inhumé dans une concession privée à la Nsele à la sortie de la mégapole congolaise, entre le fleuve Congo et les plateaux des Bateke, a constaté une équipe de l'AFP.

L'enterrement a eu lieu en présence de son fils Félix, 55 ans, investi président le 24 janvier, et de son homologue et voisin du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 35 ans de pouvoir au total depuis 1979.

Sur le plan intérieur, les trois jours de funérailles n'ont pas apaisé toutes les tensions post-élections du 30 décembre 2018.

L'ex-président Joseph Kabila, avec qui Tshisekedi fils a passé un accord de coalition pour diriger la RDC, s'est fait représenter par son ancien directeur de cabinet.

Avant l'inhumation, l'ex-opposant a été honoré par des dizaines de milliers de personnes au stade des Martyrs samedi à Kinshasa. Etienne Tshisekedi a été admis à titre posthume dans l'ordre national "Héros nationaux" Kabila-Lumumba, au grade de grand Cordon, selon une ordonnance présidentielle.

Le coût des obsèques a été estimé à au moins 2,5 millions de dollars par la présidence congolaise. Un imbroglio de dernière minute a retardé jeudi l'arrivée de l'avion, qui s'est posé finalement à 18h22, avec dix heures de retard.