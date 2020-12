Ethiopie : Le Tigré, une région en souffrance

La relation conflictuelle entre le FLTP et Abiy Ahmed, Premier ministre en place est une des principales raisons de ce conflit. Pour Costantinos Costy, professeur à l’université d’Addis Abeba, une chose est sûre : "Ce n’est pas une guerre civile. C’est un conflit politique entre le fédéral et la région. Ces citoyens n’ont rien demandé."

Le Tigré est la région la plus au nord du pays. Elle est le berceau des Tigréens, la quatrième ethnie la plus représentée avec environ 4,5 millions de personnes selon les résultats d’un recensement datant de 2007. Le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) était au pouvoir en Ethiopie, de 1991 jusqu’à 2018 où il est alors entré dans l’opposition.

L’Ethiopie est un pays d’Afrique particulièrement marqué par la diversité de ses peuples. On y trouve plus de 80 ethnies différentes dispersées géographiquement. Cette diversité de cultures fait de l’Ethiopie une terre particulièrement riche mais aussi fertile aux conflits.

Il s’en suit alors une série d’actes très violets. Les miliciens Tigréens massacrent environ 600 civils Amharas. Ils lancent ensuite plusieurs roquettes vers Asmara, la capitale de l’Erythrée, alliée du gouvernement. Alors que celui-ci a coupé toutes les lignes de communication de Tigré. Les milices Erythréennes et Ethiopiennes se sont unies pour prendre le contrôle du Tigré. Ce qui en résulte est un véritable bain de sang et des pillages en masse. Les populations Tigréennes fuient vers le Soudan. On compte environ 50.000 Tigréens dans les camps de réfugiés.

Finalement, en plus du manque d’eau, d’électricité et de médicaments, les banques sont restées fermées pendant des semaines. Alors que le conflit faisait grimper le prix des denrées déjà rares, il était devenu impossible de se procurer de l’argent pour en acheter.

Pendant plus de 7 semaines, les lignes de communication au Tigré étaient coupées par le gouvernement. Une démarche très violente pour l’ensemble de la population qui ne pouvait plus recevoir de nouvelles de ses proches. Les communications ont finalement été remises en état la semaine passée.

Beaucoup de Tigréens ont tout quitté pour survivre. Une grande partie d’entre eux a fui vers le Soudan, dans des camps de réfugiés. D’autres se cachent dans les grandes villes d’Ethiopie comme Addis Abeba, la capitale. Ils sont isolés et craignent le regard des autres habitants. Costantinos Conty explique "Le gouvernement pointe les Tigréens du doigt. Les autres Ethiopiens commencent à être suspicieux à leur égard. On ressent une discrimination".

Pour Costantinos Conty, il faudra attendre la fin de la guerre pour savoir ce qui s’est réellement passé. "Elle a commencé il y a à peine un mois. Nous n’avons que la version du gouvernement. Nous devons attendre d’entendre les personnes qui ont vécu cette guerre de l’intérieur."

Une chose est sûre, ce conflit laissera des blessures permanentes. Tout d’abord économique puisque la reconstruction demandera du temps et de l’argent. Mais aussi car certaines grandes villes du pays comme Axoum ne sont plus accessibles aux touristes. Les blessures les plus profondes seront celles entre les Ethiopiens et leurs voisins comme l’Erythrée et le Soudan. L’Ethiopie est déjà en discussion avec ce dernier pour redéfinir les frontières.