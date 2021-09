Ethiopie: jour d'élections dans trois régions, après plusieurs reports

Les élections législatives dans trois régions d'Ethiopie se déroulent jeudi après plusieurs reports, dernière étape du scrutin avant que le Premier ministre Abiy Ahmed forme un nouveau gouvernement la semaine prochaine.

Plus de sept millions d'électeurs doivent voter dans 47 circonscriptions parlementaires fédérales situées dans les régions de Somali, de Harari, et dans la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNP).

Les bureaux de vote étaient ouverts dans ces trois régions jeudi matin, a déclaré à l'AFP Solyana Shimeles, porte-parole de la commission électorale nationale.

Le Parti de la Prospérité du Premier ministre est néanmoins d'ores et déjà assuré d'une majorité au parlement, après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin.

Les résultats du vote jeudi, qui ne devraient pas peser sur l'équilibre des pouvoirs au parlement, ne sont pas attendus avant le 10 octobre au plus tôt.

Lors du scrutin jeudi, les électeurs pourront par ailleurs voter pour 108 sièges de conseils régionaux. Et dans le sud-ouest de l'Ethiopie, près de 900.000 électeurs sont appelés à se prononcer par referendum sur la création d'une onzième région.

L'Éthiopie compte 547 circonscriptions électorales au niveau national mais la commission électorale a abandonné tout projet d'organiser des élections dans la région du Tigré (nord), où une opération de "maintien de l'ordre" lancée par Abiy Ahmed en novembre 2020 pour destituer les autorités régionales dissidentes a dégénéré en un conflit dévastateur.

Le vote dans d'autres circonscriptions a par ailleurs été de nouveau reporté en raison de troubles sécuritaires ou de problèmes logistiques.