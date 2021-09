Éthiopie : démission d'une ministre qui avait fait état de viols au Tigré

La ministre éthiopienne des Femmes, première responsable fédérale à avoir fait état de viols pendant la guerre au Tigré (Nord), a annoncé lundi sa démission.

"Toute situation qui compromet mon éthique est contraire à mes convictions et mes valeurs, et trahir ces croyances est une rupture de confiance envers moi-même et envers nos citoyens", écrit Filsan Abdullahi Ahmed.

"Pour des raisons de nature personnelle qui pèsent lourdement sur ma conscience, je soumets avec regret ma lettre de démission, qui prend effet immédiatement", souligne-t-elle. Mme Filsan restait injoignable lundi pour commenter sa décision.

Le Tigré est le théâtre de violents combats depuis novembre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed y a envoyé l'armée pour destituer les autorités régionales dissidentes, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Cette intervention, lancée après des mois de tensions croissantes, répondait selon lui à des attaques contre des camps militaires fédéraux orchestrées par le TPLF.

En février, Mme Filsan a déclaré que des viols avaient "sans aucun doute" été commis durant la guerre, et mis en place une taskforce pour enquêter à ce sujet.

Elle avait déclaré à l'AFP qu'un rapport de cette taskforce avait été envoyé au procureur général et qu'il revenait aux autorités judiciaires de déterminer l'échelle de ces crimes ainsi que leurs responsables.

Sa démission intervient une semaine avant la nomination attendue d'un nouveau gouvernement par M. Abiy, dont le parti de la Prospérité a remporté les élections législatives.