Ethiopian Airlines prend des parts dans quatre compagnies africaines

Ethiopian Airlines a acquis des parts dans quatre compagnies aériennes africaines et commencé à en gérer une cinquième, a indiqué à l'AFP son directeur général, Tewolde Gebremariam.

Ethiopian Airlines a conclu des accords lui garantissant d'obtenir 49% des parts des compagnies nationales de Guinée et du Tchad, 45% de Zambia Airways, a créé une compagnie au Mozambique qu'elle détient entièrement et a commencé à gérer Equatorial Guinea Airline, a expliqué mardi M. Tewolde.

"Guinea Airlines se prépare à bientôt lancer des vols vers des pays voisins et de la région. Chadian Airlines entrera en service le 1er octobre. Mozambique Airlines commencera à fonctionner à la fin de l'année. Et à la demande du président équato-guinéen Teodoro Obiang (Nguema), ET (Ethiopian Airlines) a pris en charge la gestion complète de la compagnie nationale de son pays", a-t-il déclaré.

Selon M. Tewolde, Ethiopian Airlines est le premier transporteur aérien africain et a transporté 10,6 millions de passagers sur l'année budgétaire éthiopienne 2017-2018, qui a pris fin le 8 juillet.

Son succès en fait un partenaire idéal pour les autres compagnies africaines qui rêvent de l'imiter, a estimé le directeur général.

Il a souligné qu'Ethiopian Airlines était ouverte à des échanges de parts avec des partenaires africains pour en faire une "compagnie africaine" et promouvoir le panafricanisme, conformément aux objectifs de l'Union africaine (UA) de favoriser l'intégration continentale.