Etats-Unis : Washington sur le qui-vive en prévision de manifestations pro-Trump

A l’approche de l’investiture de Joe Biden, ce mercredi, la tension monte aux Etats-Unis. Plus de 25.000 soldats de la Garde Nationale ont commencé à affluer dans tout le pays. Sur place, on craint que les partisans de Donald Trump ne manifestent violemment aujourd’hui. Barricades, barbelés et hommes armés prolifèrent dans les grandes villes américaines.

Cette crainte de manifestation fait suite aux événements du 6 janvier, lorsque le Capitole a été envahi par des manifestants pro-Trump. Mais aussi à l’appel des membres du mouvement de l’extrême droite radicale américaine "Boogaloo". D’après un post sur un site internet appelé Tree of Liberty, ils prévoient depuis le 24 novembre une marche armée dans tous les Capitoles du pays, le 17 janvier.

Les Etats sur le qui-vive

Les capitales des 50 Etats se préparent en vue de ces possibles manifestations. Des barrières sont érigées autour de bâtiments publics et les renforts militaires sont déployés. L’objectif principal : éviter des violences similaires à celles du Capitole le 6 janvier. Plusieurs Etats, dont le Michigan, la Virginie, le Wisconsin et la Pennsylvanie ont fait appel à la garde nationale, une force militaire de réserve.

Le Texas a annoncé que son Capitole resterait fermé mercredi, le jour de la prestation de serment de Joe Biden. Le directeur de la sûreté publique du Texas, Steve McCraw, a évoqué le risque de voir des "extrémistes violents" mettre à profit les manifestations prévues ce Week-end dans la capitale, Austin, pour commettre des actes criminels.

