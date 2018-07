États-Unis : une campagne contre les permis d'abattage de 22 grizzlis

Face au retour de la période de chasse du grizzli dans l'État du Wyoming, les défenseurs des animaux se réunissent sous un slogan : "Shoot`em With A Camera, Not A Gun".

La Commission sur les espèces sauvages du Wyoming a donné, le 23 mai, son accord unanime pour lancer une chasse controversée. Elle a voté à l’unanimité (7 voix contre 0) le retour de la pratique. Via une loterie, les participants pourront gagner un permis de chasse. En tout, cette loterie permettra d'abattre 22 grizzlis, dont 12 femelles. Les ours étaient protégés par le parc naturel de Yellowstone. Seulement ceux qui dépassaient l'enceinte du parc pouvaient être abattus. Aujourd'hui, les permis de chasse effacent ces frontières. Les défenseurs des animaux avaient déjà qualifié ce processus de "génocide culturel".

Un groupe de cinq personnes a voulu montrer son désaccord en écrivant une annonce dans un journal local de Jackson Hole. Le mouvement a été rejoint par plusieurs citoyens depuis et s'est transformée en une campagne improvisée de protestation. Appelée "Shoot`em With A Camera, Not A Gun" ("Prenez-les en photo au lieu de leur ôter la vie"), cette campagne est surtout portée par des femmes. Elle veut fausser le système en poussant le maximum de non-chasseurs à participer à la loterie. Une fois le permis de chasse en poche, le participant se rendra dans les montagnes cet automne et photographiera le grizzli au lieu de l'abattre. Elle n'a démarré que la semaine dernière mais a fait le buzz depuis sur les réseaux sociaux. Un dernier appel a été lancé pour rappeler aux défenseurs d'acheter leur ticket avant le 16 juillet.