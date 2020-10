Etats-Unis : un policier blanc inculpé du meurtre d'un homme noir au Texas

Un agent de police blanc a été inculpé du meurtre d'un homme noir âgé de 31 ans au Texas, ont annoncé lundi soir les autorités, dans un contexte tendu aux Etats-Unis après des mois de manifestations contre les violences policières à l'encontre des minorités.

L'investigation menée par l'équipe des Texas Rangers, la police d'Etat du Texas, a conclu que les agissements de l'agent Shaun Lucas n'étaient pas "objectivement raisonnables", a déclaré mardi le département de sécurité publique du Texas à l'AFP. L'agent est détenu dans la prison du comté de Hunt, dans le nord-est du Texas.

Shaun Lucas avait répondu "samedi vers 20H24" à un appel dans la petite ville de Wolfe City, à une centaine de kilomètres de Dallas, concernant une bagarre en cours.

Il est alors entré en contact avec un homme afro-américain âgé de 31 ans, Jonathan Price, qui aurait été impliqué dans ces "troubles". L'agent Lucas a "tenté d'interpeller Price, qui a résisté dans une attitude non menaçante et a commencé à s'éloigner", rapportent les autorités. M. Lucas a ensuite eu recours à son taser puis à son arme de service, et Jonathan Price a été transporté à l'hôpital, où il est décédé.

Dimanche, la municipalité de Wolfe City avait déclaré sur Facebook qu'un "agent impliqué dans une fusillade" avait été placé en "congé administratif" le temps que les Texas Rangers mènent l'enquête.

L'avocat Lee Merritt, qui représente la famille de la victime, a regretté lundi soir sur Facebook que l'inculpation de Shaun Lucas, intervenue deux jours après les faits, "ne se soit pas produite rapidement". "Cela aurait dû se produire le jour où il a tué" Jonathan Price, a-t-il déclaré.

L'avocat a décrit le défunt comme un "héros local", "aimé par tant de gens", qui serait intervenu en voyant un homme attaquer une femme. Quand la police est arrivée sur les lieux, M. Price aurait levé les mains et tenté d'expliquer ce qu'il se passait avant d'être visé, écrit-il.

La caution de Shaun Lucas s'élève à un million de dollars, a-t-il précisé.