Etats-Unis: un père et son fils condamné pour avoir tué une maman ours et ses oursons

Un américain et son fils ont été condamnés à de la prison et à une amende de près de 9.000 dollars pour avoir abattu une maman ours et ses deux oursons, c'est ce que nous apprend le Washington Post. Les deux hommes ont tenté d’échapper à la justice en cachant les carcasses des jeunes ours noirs, mais les images d’une caméra de surveillance ont depuis permis de prouver leur culpabilité. Un cas rare en Alaska, où ces types de crimes sont interdits mais rarement condamnés.

Les faits se sont déroulés il y a plusieurs mois, en avril 2018 : Andrew Renner et son fils étaient parti dans l’arrière-pays de l’état d’Alaska, aux Etats-Unis, pour pratiquer la chasse à l’ours. Et alors qu’ils skiaient sur une île éloignée de l’état, ils ont – comme prévu – croisé la route d’un ours noir. Après deux tirs, l’ours était inerte. Mais des gémissements ont alerté les deux chasseurs qui ont alors décidé d’abattre les deux petits ours. Après avoir dépecé la maman ours et lui avoir enlevé son collier de géolocalisation, père et fils ont récupéré sa carcasse avant de se débarrasser des corps des deux oursons. Andrew Renner a ensuite ramené le collier au département de la pêche et des loisirs d’Alaska, expliquant qu’il n’avait "remarqué les tétons qu’après avoir tué la bête" et omettant sciemment de parler des oursons.

Trois mois de prison et 9000 dollars

Si la chasse est autorisée par l’état d’Alaska dans certaines périodes de l’année, il existe certaines règles à respecter parmi lesquelles celles de ne pas chasser les oursons ni les maman-ours. Andrew Renner et son fils en étaient bien conscients puisqu’ils ont tenté de cacher les cadavres des jeunes ours noirs. Ce type de crime est rarement poursuivi en temps normal car la preuve de l’intention est difficile à démontrer. Ici, ce sont une caméra chargée de relever l’ours en milieu naturel et son collier électronique qui ont permis de prouver la culpabilité des deux hommes. Le tribunal d’Alaska a donc condamné Andrew Renner à une peine de trois mois de prison, à 9.000 dollars d’amende et à l’obligation de céder le véhicule, les armes, les téléphones et les skis ayant servi à ce crime. Son permis de chasser lui a été retiré pour 10 ans. Son fils Owen Renner (18 ans) a lui écopé d’une peine de travail. L’un des juges a expliqué à nos confrères du Washington Post que "le défendant et toute personne pratiquant la chasse dans notre état doit savoir que tuer une mère ours et ses oursons et cacher ceux-ci amène à des peines de prisons significatives et à la perte des privilèges liés à la chasse".