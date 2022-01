Etats-Unis : un an après l'assaut par les supporters de Trump, une réforme de la police du Capitole a-t-elle eu lieu ?

Tom Manger, directeur de la police du Capitole a cependant déclaré ce mardi 4 janvier que son équipe "est plus forte et mieux préparée à remplir sa mission aujourd’hui qu’elle ne l’était avant le 6 janvier de l’année dernière".

Il est très peu probable qu’un nouvel incident de ce type arrive

Pour Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), "on a tiré les leçons" de ce qui s’est passé, et la police du Capitole est mieux préparée. Selon lui, ce qui a notamment rendu possible l’assaut du six janvier 2021 est l’effet de surprise, ainsi que son intensité. "On n’imaginait pas qu’un tel lieu puisse faire l’objet d’une telle attaque organisée", déclare-t-il.

Ainsi, malgré un dispositif de protection policière déjà important, celui-ci n’a pas pu faire face à une "foule en colère, prête à en découdre". Une attaque d’une telle ampleur n’avait jamais été anticipée.