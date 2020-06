Etats-Unis : sur Facebook, une unité policière de Floride propose du travail aux agents renvoyés pour violences

C’est ce qu’on appelle avoir le sens de la provocation. Alors qu’aux Etats-Unis, deux semaines après la mort de George Floyd, les violences policières sont au cœur de grands débats sur l’institution, une antenne de police de Floride propose ses services. Un recrutement lancé samedi sur la page Facebook de l’antenne du Fraternal Order of Police (FOP) dans le comté de Brevard, près d’Orlando. L’antenne cible particulièrement des policiers suspendus ou renvoyés après des faits de violences, comme le révèle CNN. S’adressant aux "57 de Buffalo" et aux "6 d’Atlanta", l’unité précise : "Des taxes plus basses, pas de leadership mou ou de maires idiots qui radotent… et puis, on vous soutient !"

Cette première annonce visait explicitement des policiers débarqués dans plusieurs affaires : "les 57 de Buffalo" fait référence à 57 officiers de la ville de Buffalo, dans l’Etat de New York, qui avaient démissionné en soutien à deux collègues suspendus pour avoir poussé un homme de 75 ans lors d’une manifestation. Quant aux "6 d’Atlanta", il s’agit de six policiers accusés d’avoir abusé de la force sur deux personnes noires dans une voiture, notamment avec un taser.

Le lendemain, l’antenne a enfoncé le clou, cette fois en proposant un emploi aux agents de… Minneapolis, la ville où tout a commencé ces dernières semaines, avec la mort de George Floyd, 46 ans, tué par un agent lors d’une arrestation. La municipalité de Minneapolis a annoncé une refonte de sa police, qui sera démantelée et privée de ses financements. "Nous n’allons pas démanteler nos agences ou abandonner", lance l’unité de Brevard.

Ces deux messages ont généré des centaines de commentaires et de réactions, la plupart du temps très négatifs. "Nous ne tolérerons pas que vous souteniez la brutalité policière et que vous faisiez de cet Etat un havre de paix pour les mauvais flics, accuse un commentaire, relevé par CNN. C’est exactement pour cela que la police doit être privée de subventions et démantelée." "Continuez et invitez en Floride chaque officier qui a abusé de sa position sur les citoyens, ironise un autre, relevé par Tampa Bay Times. On dirait que vous voulez faire de Brevard une zone de guerre." Les deux statuts Facebook ont disparu depuis.

Le président de l’organisation, Bert Gamin, persiste pourtant : "La police avait l’autorisation légale dans les deux cas [Buffalo et Atlanta, ndlr], affirme-t-il à Florida Today. Nos citoyens ont le droit de manifester calmement et légalement, mais pas de bloquer les routes, outrepasser les propriétés privées ou désobéir aux ordres des officiers." Une manière de contester les renvois et les démissions forcées dans la police. Mais du côté du shérif du comté, on apprécie assez peu cette initiative. "L’organisation FOP n’a pas d’affiliation officielle, et n’a pas été autorisée à recruter ou commenter en notre nom !, s’agace-t-il sur sa page Facebook. Le shérif a tenu à préciser que les propos de l’agence de police étaient "extrêmement déplacés vis-à-vis de la situation critique que vit notre pays" et qu’il ne les cautionnait en aucun cas.