Etats-Unis, Suède, Grande-Bretagne...les destinations possibles de Julian Assange

Julian Assange : factuel et portrait - vews - 12/04/2019 Depuis 7 ans, il vivait, là... dans un petit appartement au premier étage de l’ambassade... Il s’y était réfugié pour échapper à une extradition vers les Etats-Unis…. et à un mandat d’arrêt émis par la Suède pour des accusations de viols… L’Equateur l’a longtemps protégé… lui accordant l’asile politique… et même la nationalité équatorienne dont il est aujourd'hui déchu... Les relations se sont détériorées depuis 2 ans… et ce matin, c’est l’ambassadeur qui a « invité » la police britannique à venir l’arrêter. QUI EST JULIAN ASSANGE ? Il est australien. Il a 47 ans. Il se présente comme journaliste. Mais à la base il est informaticien. Et même pirate informatique... A 22 ans, il fait d’ailleurs de la prison pour plusieurs piratages. Assange crée ensuite le site WikiLeaks qui permet aux lanceurs d’alerte de révéler anonymement des documents secrets. DE QUOI EST-IL ACCUSÉ ? D’avoir publié sur son site des milliers de documents classés américains volés par Chelsea Manning... ancien agent du renseignement militaire. Certains montrent des bavures commises lors des guerres d’Irak et d’Afghanistan. Pour les partisans d'Assange, c’est la liberté de la presse qui est en jeu. Kristinn Hrafnsson ,Rédacteur en Chef de Wikileaks : Si ça va plus loin, aucun journaliste dans le monde ne sera plus à l'abri d'une extradition vers les Etats-Unis pour avoir fait son travail. Le gouvernement britannique répond qu'il appartient à la justice de décider ou non de l'extrader en toute indépendance POURQUOI L’EQUATEUR L’A LÂCHÉ ? Il y a deux ans, un nouveau président est arrivé au pouvoir. Il se veut rapprocher des Etats-Unis... et reproche à WikiLeaks de chercher à déstabiliser l'Equateur. Les déclarations politiques d'Assange passent de plus en plus mal. Lenin Moreno, président de l'Equateur : Le comportement irrespectueux et agressif de Monsieur Assange et surtout la transgression de conventions internationales ont conduit à ce que l'asile accordé ne soit plus possible ni viable. QUE RISQUE-T-IL ? Inculpé aux Etats-Unis de "piratage informatique", il encoure 5 ans de prison. Mais d’autres accusations pourraient s’ajouter. WikiLeaks a en effet publié de nombreux documents secrets, notamment les emails d’Hillary Clinton... qui avaient bouleversé sa campagne électorale. Un épisode qui a fait naître de nouvelles questions sur Assange. Certains se demandent s’il n’était pas de mèche avec la Russie pour favoriser l’élection de Trump. Enfin, la Suède pourrait rouvrir l’enquête pour viol. C’est ce que veut la victime. Et pour ça, il risquerait 4 ans de prison.