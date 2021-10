Etats-Unis : rentrée à droite toute pour la Cour Suprême américaine

La rentrée de la Cour suprême américaine s’est déroulée lundi sous l’œil attentif de toute la presse américaine.

Une rentrée particulière, souligne par exemple le quotidien Le New York Times, qui titre sur la rentrée la plus importante de la Cour depuis des décennies. La plus haute juridiction du pays a ainsi recommencé à siéger en présentiel après l’interruption due à la crise sanitaire, mais aussi parce que désormais, sur les neuf juges qui la composent, six sont étiquetés comme conservateurs, et parmi ces derniers, trois ont été nommés par l’ex-président Donald Trump : Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et la dernière, Amy Coney Barrett.

Ce moment était attendu, souligne la BBC, et c’est donc à partir de cette semaine que le changement dans la ligne politique de la Cour suprême devrait être constaté.

Car, à l’agenda judiciaire, est inscrite toute une série de dossiers très controversés, sur lesquels ces neuf juges devront se prononcer. Et si tous ces derniers étiquetés comme conservateurs se prononcent dans le même sens, ce seront autant de nouveaux jalons posés dans la vie sociale et politique des Etats-Unis.