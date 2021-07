Etats-Unis: pourquoi les personnes vaccinées doivent remettre le masque dans les zones à risque ?

Les Etats-Unis réinstaurent le port du masque dans les zones à risque même pour les personnes vaccinées et n'écartent pas une obligation de vaccination pour les employés de l'Etat fédéral, avant de nouvelles annonces prévues ce jeudi.

Variant Delta se reproduit plus rapidement

Les Centres de prévention et de la lutte contre les maladies (CDC) défendaient encore la semaine dernière leur recommandation de mai, selon laquelle les personnes vaccinées n'avaient pas besoin de porter le masque en intérieur dans la plupart des circonstances, avec certaines exceptions notamment dans les transports publics et les hôpitaux.

Mais, le variant Delta, qui compte désormais pour environ 90% des nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis, a changé la donne.

Selon les chiffres des CDC, le nombre de contaminations est en forte hausse dans une grande partie du Sud des Etats-Unis, mais moins dans le Nord-Est, mieux vacciné.

Non seulement le variant Delta se reproduit plus rapidement au sein de son hôte que les souches précédentes mais les personnes infectées répandent bien plus le virus dans l'air, augmentant de manière importante la probabilité de transmission.

Obligation de vaccination pour les employés de l'Etat fédéral

Le président démocrate a d'ailleurs indiqué qu'une vaccination anti-Covid obligatoire pour les employés de l'Etat fédéral était "à l'étude".

Selon les autorités américaines, 2,1 millions de personnes seraient potentiellement concernées, si l'on s'en tient au personnel civil.

Ce serait aussi une étape majeure pour la Maison Blanche, qui s'est jusqu'ici montrée très réticente à introduire toute notion de contrainte dans son approche de la vaccination contre le coronavirus.

La Maison Blanche a également ordonné mardi à tout son personnel de porter le masque à nouveau en raison des taux de transmission locaux à Washington.