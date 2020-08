Etats-Unis : pourquoi la police a-t-elle tiré sept fois dans le dos d’un homme noir, devant ses enfants, à Kenosha ?

Garde nationale envoyée dans la rue, trois nuits consécutives de manifestation, échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre : le même scénario se reproduit une fois de plus aux Etats-Unis. Cette fois c'est à Kenosha, ville située sur la rive du lac Michigan dans le Wisconsin, qu'un homme noir a été abattu par la police.

Images prises par un téléphone portable montrant Jacob Blake marchant suivi par deux policiers ayant dégainé leurs armes, alors qu'il contourne une voiture. Un policier lui attrape le tee-shirt au moment où il ouvre la portière et il tente de s'installer sur le siège conducteur. L'agent fait feu, atteignant M. Blake de plusieurs balles dans le dos.

"Les trois fils de M. Blake étaient juste à côté et ont vu la police tirer sur leur père", a-t-il ajouté. "Ils seront traumatisés à vie."

Ben Crump, l’avocat de la famille de Jacob Blake, a affirmé que les trois fils de ce dernier se trouvaient dans la voiture, et que l’homme avait tenté de s’interposer dans une dispute entre deux femmes.

Jacob Blake a été transporté et opéré d’urgence à l’hôpital dimanche. Il se trouve dans un état stable après avoir subi une intervention chirurgicale, a déclaré lundi à la presse le père de Blake.

"Alors que Jacob Blake se bat pour sa vie, on nous rappelle une fois de plus que le racisme est une crise de santé publique. Il n'y a pas de temps à perdre", a-t-il écrit sur Twitter.

Le gouverneur démocrate de l'Etat du Wisconsin Tony Evers a annoncé lundi la convocation d'une session extraordinaire du parlement local, la semaine prochaine, afin d'envisager des réformes de la police et d'adopter une série de mesures sur "la responsabilité et la transparence" des forces de police.

On ignore si les officiers ont vu quelque chose à l'intérieur du véhicule qui pourrait expliquer leur geste et si un seul ou les deux policiers ont fait usage de leurs armes.

Des manifestations…

Environ une heure plus tard, le maire de Kenosha s’est retrouvé face à des dizaines de manifestants qui ont demandé l’arrestation des policiers impliqués dans la fusillade. Certains ont déclenché des incendies et lancé des briques et des cocktails Molotov en direction de la police, poussant les autorités à ordonner la fermeture des lieux publics situés dans la zone.

Certains contestataires ont tenté d’entrer de force dans le bâtiment de la sûreté publique lorsque le maire, John Antaramian, s’y est réfugié après avoir fui la foule en colère.

Après ces débordements, un couvre-feu a été décrété pour la nuit de lundi à mardi à partir de 20h00. Peu après la tombée de la nuit, des manifestants défiant ce couvre-feu se sont rassemblés devant le tribunal pour crier leur colère et ont lancé des bouteilles d’eau contre des adjoints du shérif, qui ont répondu par des gaz lacrymogènes.

Tony Evers a indiqué avoir ordonné le déploiement de soldats de la Garde nationale sur demande de représentants locaux pour soutenir les forces de l’ordre.

… dans un contexte tendu

Ce nouveau drame ravive les braises encore fumantes du mouvement historique de protestation contre le racisme né il y a trois mois de la mort de George Floyd, cet un homme afro-américain âgé de 46 ans mort asphyxié le 25 mai sous le genou d’un policier blanc suite à son interpellation par la police de Minneapolis, qui a provoqué de vastes manifestations contre les violences policières et les discriminations raciales à travers les Etats-Unis.

Suite à cette nouvelle fusillade dans le Wisconsin, la colère a également gagné d’autres villes américaines. A Minneapolis, où George Floyd a été tué, des manifestants ont brûlé un drapeau américain. Environ 200 personnes, certaines le poing levé, ont aussi défilé à New York en criant le nom de Jacob Blake. Parmi elles : Camilla Spielman, 24 ans, déterminée à ne pas laisser la police "continuer à agir ainsi". "C’est tellement accablant. Tirer à bout portant dans le dos de quelqu’un qui n’a rien fait du tout. On ne peut pas laisser passer ça", a dénoncé la jeune femme.