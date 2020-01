Etats-Unis : pour Noël, un petit garçon sans doigts reçoit une prothèse en 3D

Ce cadeau, Gavin ne l’aurait jamais imaginé, même dans ses rêves. Ce garçon de 11 ans du Tennessee a reçu un cadeau "miraculeux" pour Noël : une paire de prothèses de main imprimée en 3D. De quoi lui changer la vie, lui qui est né sans aucun doigt aux deux mains. "Je devais demander à mes amis de m’aider à prendre mes affaires, à ouvrir des choses", explique-t-il à la chaîne locale WZTV.

Grâce à ses nouvelles prothèses, Gavin a réussi à saisir une bouteille, pour la première fois de sa vie. Et cet instant de bonheur, il le doit à Anthony Economos, un directeur d’entreprise qui a dessiné et imprimé ces prothèses customisées, après en avoir discuté avec la mère du jeune garçon sur Facebook l’an dernier. Une grande première pour le designer. "L’articulation de son pouce gênait vraiment l’utilisation des mains, explique-t-il. Nous nous sommes vite rendu compte que ce que nous proposions n’était pas adapté."

La fin des prothèses chères?

Anthony Economos a donc passé près d’un an à imaginer la main en 3D parfaite pour Gavin. Sa réaction a été la plus belle des récompenses. "En voyant son visage, la surprise et la joie, et en le voyant réussir à prendre une bouteille, c’était incroyable", affirme Kori Sumner, la mère de Gavin. "Maintenant que je les ai, je peux devenir indépendant", s’est réjoui le garçon.

Au-delà de ce petit miracle, l’invention d’Economos ouvre de grandes perspectives dans le domaine de la prothèse de main. Si pour le moment de tels appareils peuvent coûter près de 6000 dollars et sont rarement accessibles aux enfants, car leurs mains grandissent vite, ces nouveaux modèles pourraient changer la donne. A en croire Anthony Economos, les prothèses de main de Gavin sont beaucoup moins chères et il sera simple de les adapter avec l’âge. De quoi applaudir l’ingéniosité de l’inventeur des deux mains (bioniques ou non).