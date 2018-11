Etats-Unis: Michelle Obama poursuit la tournée de promotion de ses mémoires

L’ancienne Première Dame Michelle Obama a fait la promotion de ses mémoires "Devenir" à Washington où sa famille réside encore. Elle a raconté son histoire devant des milliers de personnes venues la voir discuter de son livre face à une amie d'enfance, dans un grand stade de Washington pour un vrai show à l’américaine.

C’est sous les applaudissements d’une salle conquise que Michelle Obama a fait son entrée dans un stade de la capitale. Devant son public, elle a expliqué comment elle a approché cet exercice presque obligatoire de l’écriture de ses mémoires. "J’ai pensé à ce livre et je me suis dis, combien de fois est ce qu’une femme Noire peut raconter toute son histoire, par elle même ?, a-t-elle expliqué. Donc je me suis dis, il faut prendre ça au sérieux. Je ne voulais pas que ce soit juste une chronologie de choses qui se

sont passées à la Maison Blanche."

Michelle Obama a livré un récit très personnel, parlant de son enfance, de son mariage avec Barack Obama et aussi de son désamour pour la politique. Le public était multi générationnel même si davantage de femmes peuplaient l'assemblée. La majorité des personnes présentes sont sortis ravis de cette rencontre éphémère avec l'ancienne première dame.