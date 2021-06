Etats-Unis : les premières questions sur les causes de l’effondrement de l’immeuble à Miami commencent à émerger

Un immeuble résidentiel de douze étages s’est partiellement effondré dans la nuit de jeudi au nord de Miami, faisant au moins un mort.

A l’heure actuelle, 99 personnes sont toujours recherchées. L’immeuble se situe en front de mer à Surfside. Il compte un nombre important de résidences secondaires. Il est donc compliqué de savoir combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment au moment de son effondrement partiel.

L’immeuble a été construit en 1981. Il se compose d’un peu plus de 130 appartements, dont environs 55 ont été touchés par l’effondrement. Même si à l’heure actuelle, la priorité est de sauver un maximum de vies sous le décombre, les causes du drame suscitent beaucoup de questions.

"Il n’y a toujours pas de cause officielle d’effondrement du bâtiment", a déclaré le maire du comté de Miami-Dade. Dans la presse américaine cependant, des premières pistes émergent.

Un affaissement de l’immeuble ?

Un chercheur de l’Institut de l’environnement de la Florida International University a eu quelques remords en apprenant la nouvelle ce matin.

Une de ses recherches, publiée en avril 2020, s’intéressait à l’affaissement des terres dans la région et les risques d’inondation potentiels que cela pouvait entraîner. Les données récoltées entre 1993 et 1999 soulignaient que le bâtiment s’affaissait à un rythme de 2 millimètres par an, ce qui était étonnant par rapport à son emplacement et la stabilité des terres environnantes. Le chercheur et son équipe ne s’étaient cependant pas attardés sur la question, qui se résume à une ligne seulement dans l’étude finale.

"Quand j’ai entendu la nouvelle ce matin, je me suis dit oh mon Dieu, nous avions détecté cela", a déclaré le chercheur Shimon Wdowinski à USA Today. Il souligne cependant qu’il ne peut certifier que cet affaissement ait été un des facteurs provoquant l’effondrement, mais que cela a pu y contribuer. Il n’y a pas de données existantes après 1999 : le bâtiment a peut-être continué à s’affaisser durant trente ans.