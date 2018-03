Etats-Unis: les images de Washington et New York sous la neige

La Pennsylvanie, le New Jersey, New York et le sud de la Nouvelle-Angleterre devaient également être affectes par la dépression hivernale, entraînant la fermeture des écoles et des bâtiments officiels.

La neige à Times Square, à New York - © TIMOTHY A. CLARY - AFP

On attendait entre 25 et 40 cm de neige à New York où les chutes de neige devraient s'intensifier dans l'après midi et la soirée, selon les services météorologiques locaux (NWS). Des bourrasques de vent à plus de 60 km/h pourraient causer des chutes de branches et des coupures de courant. Tous les déplacements sont compliqués et seront même "impossibles" par endroits, notamment à l'heure de pointe en fin de journée, selon le NWS.

De l'autre côté du pays, le sud de la Californie attendait en revanche de la pluie. Les autorités du comté de Santa Barbara ont émis un avis d'évacuation concernant 30.000 personnes, selon les médias locaux.

La région a subi plusieurs catastrophes climatiques ces derniers mois, avec de gigantesques incendies en décembre suivis de coulées de boues consécutives à des pluies diluviennes.