États-Unis : les deux hommes blancs accusés d’avoir tué le joggeur noir Ahmaud Arbery ont été arrêtés

Un homme blanc et son fils, accusés d’avoir tué un homme noir non armé en Géorgie en février dernier, ont été arrêtés après la diffusion d’une vidéo de l’incident qui a suscité une vive indignation, a annoncé NBC News.

Gregory McMichael, 64 ans, et Travis McMichael, 34 ans, ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la mort d’Ahmaud Arbery, a annoncé le Bureau d’enquête de Géorgie. Les deux hommes sont accusés de voies de fait graves et de meurtre.

Arbery, 25 ans, a été tué par balle à Brunswick, une ville côtière située à mi-chemin entre Savannah (Géorgie) et Jacksonville (Floride), le 23 février, alors qu’il courait dans le quartier de Satilla Shores. Sa famille dit qu’il faisait son jogging, tandis que les McMichael ont affirmé qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un cambrioleur.

Dans une vidéo de 28 secondes diffusée mardi par l’avocat de la famille du coureur, Ahmaud Arbery est vu le 23 février en train de courir le long d’une route de Brunswick, en Géorgie. Alors qu’il contourne un pick-up blanc sur lequel un homme se tient, il est stoppé par un deuxième homme qui l’agrippe. On entend un coup de feu, puis un second.

Retour sur les faits

Selon un rapport de la police du comté de Glynn, Gregory McMichael a d’abord repéré Arbery à pied "en train de se pavaner" sur Satilla Drive et a immédiatement pensé qu’il s’agissait d’un cambrioleur qui avait récemment ciblé le quartier.

Gregory McMichael s’est armé d’un.357 Magnum, et son fils a pris un fusil de chasse. Ils ont sauté dans leur pick-up et ont poursuivi Arbery. Selon la police, un troisième homme, identifié comme un voisin, a rejoint la poursuite et a sauté dans la camionnette des McMichael.

Le rapport de police ne précise pas si Arbery avait une arme, mais les avocats de la famille disent qu’il n’était pas armé.

Dans la vidéo, on voit le jeune homme courir sur une route alors qu’un pick-up blanc est arrêté devant lui. Arbery contourne le véhicule. La vidéo montre ensuite Arbery et un autre homme semblant se battre alors que des coups de feu sont tirés.

S’il est impossible de vérifier ce qui s’est passé avant ou après les événements montrés dans la vidéo. La diffusion de celle-ci a en tout cas permis de faire progresser l’enquête et a conduit à l’arrestation des deux hommes blancs.

Indignation nationale

La mort de M. Arbery a suscité une indignation nationale, de nombreux militants, politiciens et célébrités partageant un poste sur les médias sociaux exhortant les gens à contacter les procureurs du comté de Liberty pour exiger que les McMichael soient inculpés.

Le gouvernement géorgien, Brian Kemp, a qualifié la vidéo du tournage d'"absolument horrible" et a déclaré que les Géorgiens méritaient des réponses.

"J’ai une confiance totale en Vic Reynolds et dans le Bureau d’enquête de Géorgie", a déclaré Kemp. "Je sais qu’ils travailleront 24 heures sur 24 pour enquêter de manière approfondie et indépendante sur la mort de M. Arbery afin de découvrir la vérité."

De son côté, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence américaine, a qualifié la mort d’Ahmaud Arbery de "grave injustice" lors d’un échange virtuel avec des législateurs afro-américains en Floride, jeudi.

"Cette famille et ce pays méritent la justice, et ils la méritent maintenant. Ils méritent une enquête transparente sur ce meurtre brutal", a déclaré M. Biden. "Mais notre nation le mérite aussi. Nous devons en tenir compte. Cela continue. Ces actes vicieux rappellent les chapitres les plus sombres de notre histoire."