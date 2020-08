Etats-Unis : les Démocrates contraints à une campagne 100% virtuelle, plutôt à l'avantage de Joe Biden

C’est dans une maison de la banlieue de Wilmington dans le Delaware, derrière des murs gardés par les services secrets que toute la campagne et la convention démocrate s’organisent. Entièrement virtuelle et à huis clos.

Le centre névralgique de la campagne s’est déplacé au domicile de Joe Biden, une vaste demeure entourée d’une végétation intense, qu’il n’a pratiquement pas quittée depuis le début de la pandémie.

A deux mois et demi de la présidentielle, cette semaine devait être le point d’orgue de la campagne. La Convention, qui doit officiellement désigner Joe Biden comme candidat démocrate pour affronter Donald Trump le 3 novembre, se tient jusqu’à ce jeudi. D’ordinaire l’événement draine 50.000 personnes dans la ville hôte. Mais coronavirus oblige, cette année aucun meeting, aucun rassemblement, aucune festivité ne sont autorisés par la campagne démocrate. Tout se passe en ligne et à distance.

►►► A lire aussi : Barack Obama à la convention démocrate : Donald Trump n’a "jamais" pris son rôle au sérieux



En ligne avec Obama et Clooney

A quelques maisons de la vaste propriété du candidat, une voisine de Joe Biden a invité trois amies de ce quartier huppé, toutes des démocrates convaincues, pour parler politique et partager leur expérience de cette campagne en ligne inédite. "On a besoin de l’énergie des unes et des autres sinon on finit par se sentir bien seule dans cette campagne à l’ère du Covid !", explique cette artiste-peintre d’origine française. Son amie Beth Moore est la plus active sur les réseaux sociaux et participe à de nombreux événements virtuels.

"Je reçois beaucoup d’emails des responsables de la campagne ; des invitations à discuter en ligne avec Barack Obama ou George Clooney, et même s’il y a des milliers de personnes connectées en même temps, on a l’impression d’échanger personnellement", explique cette conseillère financière à la longue chevelure rousse. "Je crois qu’ils parviennent à atteindre plus de gens que s’il y avait des meetings puisqu’on peut participer en étant confortablement installés chez soi".

Et les quatre sympathisantes démocrates affichent leur confiance en la victoire de leur candidat.

►►► A lire aussi : Quels sont les principaux atouts de Kamala Harris pour aider Joe Biden à devenir président des Etats-Unis ?

"Malgré tous les défis, et l’absence de meetings, la pandémie permet de galvaniser les électeurs démocrates", assure Shauna McIntosh, médecin Afro-américaine nostalgique de l’ère Obama.

"Joe Biden répète depuis longtemps que nous nous battons pour l’âme de notre Nation et son discours a plus de sens que jamais : les gens ont perdu leur emploi, notre gouvernement n’est pas à la hauteur, la faiblesse du système de santé empêche beaucoup de gens de se faire soigner… Rien de tout cela n’aurait éclaté au grand jour si le Covid ne nous avait pas frappés".

Les jeunes dopés par une campagne virtuelle

Dans le centre-ville de Wilmington, à 2 heures de route de Washington, le petit QG de campagne est quasiment désert, l’atmosphère studieuse.

Pas de porte à porte, ni de meeting à organiser ; la poignée de bénévoles, tous masqués, passent des centaines de coups de fil, et envoient autant d’emails chaque jour.

"C’est vraiment très dur pour nous militants, de nous retrouver dans une situation où ne ne peut pas échanger en face à face avec les électeurs comme on le fait d’habitude", raconte Kristine Ianelli, directrice de campagne Biden Delaware. Et c’est d’autant plus difficile cette année : nous sommes tous du Delaware l’Etat de Joe Biden et nous sommes tellement heureux qu’il soit le candidat ! On est à moins d’un kilomètre de là où il va officiellement accepté la nomination et on ne peut pas y aller… on est si près et si loin à la fois !"

Si l’enthousiasme et l’effervescence ne sont pas au rendez-vous, la campagne sur les réseaux sociaux à d’autres atouts ; elle permet d’attirer de nouveaux électeurs, ceux qui vivent dans des localités reculées en pleine campagne et les plus jeunes, réticents à voter.

"Les électeurs ont parfois l’impression que la politique est trop loin d’eux, inaccessible ; mais quand on permet aux gens de participer à la campagne depuis leur domicile ; on leur donne la possibilité d’y accéder !", affirme Taylor Godwin, responsable informatique campagne Biden Delaware.

Pasteurs à la rescousse sur internet

En l’absence de campagne de terrain, les démocrates s’appuient plus que jamais sur les leaders de la société civile, responsables religieux ou président d’associations locales. Donald Morton est l’un d’entre eux. Ce Pasteur très influent auprès de la communauté afro-américaine de Wilmington, fondateur d’une association de défense des droits civiques Remanned, a apporté son soutien officiel à l’ancien vice-président de Barack Obama, en qui il a "totale confiance pour défendre la cause des Noirs dans ce pays". Peu enclin aux nouvelles technologies, ce pasteur afro-américain s’est formé et est devenu très actif sur internet.

"La pandémie nous a tous contraint à vivre dans un nouvel espace, se réjouit-il, le nombre de personnes qui sont désormais connectées, capables de discuter avec le monde entier c’est incroyable ! Cela nous offre l’opportunité de transformer notre manière de faire de la politique en quelque chose de nouveau. "

Cette campagne exclusivement virtuelle, orchestrée depuis son domicile, est pour l’instant tout à l’avantage de Joe Biden, piètre orateur, et qui multiplie les gaffes lorsqu’il est en public. Dans la moyenne des sondages, le Démocrate caracole 10 points en tête devant Donald Trump, très critiqué pour sa gestion de la pandémie.

Mais "Joe l’endormi" comme le surnomme le président devra tout de même affronter son adversaire en face en face lors de 3 débats télévisés qui s’annoncent comme des moments clés de la campagne.