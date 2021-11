Etats-Unis : le plan de réformes sociales de Joe Biden passe une étape cruciale au Congrès

Ce vote intervient trois jours après la signature par le président démocrate du premier volet de son grand plan économique, sa loi d’infrastructures, plus vaste programme de travaux publics aux Etats-Unis depuis que Dwight Eisenhower a créé le réseau d’autoroutes inter-Etats en 1956.

Le texte, baptisé "Build Back Better" (Reconstruire en mieux), est un plan social et environnemental de 1800 milliards de dollars, qui prévoit notamment l’école maternelle pour tous, des crédits d’impôts pour les foyers américains et des investissements considérables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Prochaine étape pour le plan "Build Back Better" : le Sénat, où son adoption s’annonce difficile, avant de revenir à la chambre basse, probablement en décembre ou janvier. "Nous avons un texte historique, vecteur de transformations et plus important que tout ce que nous avons fait auparavant", a déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avant le vote.

La Maison Blanche promet que les ambitieuses réformes du plan "Build Back Better" créeront des millions d’emplois, tandis que les républicains le voient comme un exemple de ce qu’ils dénoncent comme la folie dépensière de leurs adversaires démocrates. Ce texte "va réduire le déficit de plus de 100 milliards de dollars sur dix ans", a assuré Joe Biden, promettant qu’il permettrait de "baisser les coûts, créer des emplois et reconstruire notre économie".