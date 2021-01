D’après un manifestant, "Nous avons préparé cette réunion depuis bien plus longtemps que le 6 janvier. Le 6 a tout changé pour nous. Il nous a fait vraiment peur à propos de notre venue ici. Vous avez vu ces clôtures ? Ils étaient vraiment inquiets ! Le FBI est venu à mon travail, il y a 3 jours, pour me parler de ma venue ici. Ça a tout changé. Nous venions ici pour l’unité. Nous espérions réunir tous les mouvements pour avoir une conversation. On ne doit pas appeler ça un combat à chaque fois que nous sortons. Nous pouvons simplement parler."

A l’approche de l’investiture de Joe Biden, ce mercredi, la tension monte aux Etats-Unis. Plus de 25.000 soldats de la Garde Nationale ont commencé à affluer dans tout le pays. Sur place, on craint que les partisans de Donald Trump ne manifestent violemment aujourd’hui. Barricades, barbelés et hommes armés prolifèrent dans les grandes villes américaines.

Les capitales des 50 Etats se préparent en vue de ces possibles manifestations. Des barrières sont érigées autour de bâtiments publics et les renforts militaires sont déployés. L’objectif principal : éviter des violences similaires à celles du Capitole le 6 janvier. Plusieurs Etats, dont le Michigan, la Virginie, le Wisconsin et la Pennsylvanie ont fait appel à la garde nationale, une force militaire de réserve.

Washington en alerte

Depuis hier, Washington est complètement bouclé. Des milliers de gardes nationaux ont été déployés dans les rues. Des ponts menant à la ville ont été fermés et l’accès à plusieurs lieux touristique a été interdit. Les bâtiments publics ont été entourés de lourdes barricades. Beaucoup de magasins sont fermés, d'ailleurs certains ont recouvert leurs vitrines de plaques de bois. Le cœur de Washington est à l'arrêt. Des blocs de bétons et camions militaires empêchent la circulation dans une zone très large comprenant le Capitole et le National Mall. Il faut montrer des badges et accréditation pour pouvoir circuler. L'objectif est d'empêcher qu'un scénario comme celui du 6 janvier ne se reproduise.

Des démarches à double tranchant qui rassurent et inquiètent les habitants de la ville. Jeremy Meheta, 29 ans : "Je suis content de voir la présence des forces de l’ordre. Mais dans un coin de votre tête, vous savez pourquoi ils sont là. Et c’est un peu stressant, et c’est décevant que la ville ait été toute retournée à cause de ce qui s’est passé la semaine dernière."