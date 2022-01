Etats-Unis : le démocrate Andre Carson raconte comment il a vécu l’assaut du Capitole, barricadé dans son bureau

Andre Carson est un représentant démocrate de l’Indiana et il était présent au Congrès lors de l’assaut du 6 janvier 2021, il y a un an. Interrogé par la correspondante de la RTBF Sonia Dridi, il raconte comment il a vécu cette journée, alors qu’il s’était barricadé dans son bureau : "J’étais seul car nous étions en plein Covid. Un officier m’a dit d’aller dans mon bureau et de fermer la porte car des gens étaient dans les couloirs, il m’a dit que la police du Capitole n’avait pas la capacité de repousser la menace. Les insurgés erraient dans les couloirs, je pouvais les entendre, j’en voyais par ma fenêtre. Je suis restée dans mon bureau pendant 8 à 10 heures. Pendant ce temps-là je communiquais avec ma famille, mes proches s’assuraient que j’allais bien. J’ai aussi parlé à mon équipe et à d’autres élus qui étaient dans un message groupé sur Whatsapp, ils étaient aussi retenus dans des bureaux. J’étais vraiment en alerte. J’étais prêt à intervenir si les insurgés essayaient d’entrer dans le bureau. J’étais seul et mon bureau est isolé, ce qui stratégiquement m’a sûrement protégé un peu plus. Mais j’étais vraiment inquiet."

André Carson s’est senti particulièrement visé ce jour-là, car il est l’un des rares membres de la chambre des représentants de confession musulmane. Un homme armé qui a été arrêté à proximité du Capitole ce jour-là a confirmé par la suite qu’il voulait le tuer : "Il y avait mon nom sur une liste de gens à abattre. Il voulait me viser directement, en tant qu’élu mais aussi en tant que musulman. Il a d’ailleurs plaidé coupable récemment. Cet homme n’était pas un manifestant mais un terroriste".

L’élu démocrate poursuit : "Il faut être honnête sur les intentions des gens. Il y a encore des élus, des collègues, des collaborateurs ou encore des policiers, qui sont toujours en train de se remettre de ce qu’il s’est passé le 6 janvier. Ils sont encore traumatisés par cette attaque sur notre Capitole. Alors que d’autres élus ont tenté de générer de la sympathie pour les insurgés maintenant en prison, comme s’ils étaient des victimes. J’aimerais que les gens se rappellent que ce n’était pas une manifestation qui a dégénéré. C’était une attaque terroriste meurtrière orchestrée en partie par un président au pouvoir et des membres du Congrès."

Un an après, beaucoup de personnes veulent nier la gravité de l’assaut, selon Andre Carson : "Je pense que nous sommes en train d’assister à une campagne massive de désinformation et de propagande de l’extrême droite pour effacer des mémoires le 6 janvier. Tout ça c’est pour donner une couverture à Donald Trump ainsi qu’à tous les élus et les gens puissants qui ont participé à l’insurrection".

Cette situation l’inquiète : "Je pense que l’insurrection a brisé la confiance entre des membres du Congrès. Il est clair désormais que certains de mes collègues ne pensent pas que chaque vote compte ou qu’un perdant dans une élection doit accepter le résultat. C’est troublant. C’est pour cela qu’il est très important que les gens restent engagés dans notre démocratie. Si nous nous endormons au volant, il devient plus facile pour les forces anti-démocratiques de gagner du terrain".

"Mais je pense que nous avons montré notre résilience lorsque nous sommes retournés au travail le lendemain de l’attaque pour certifier l’élection. Mais de nombreux membres du Congrès et de collaborateurs sont encore sous le choc, surtout qu’il y a eu des morts. Ils sont toujours en train de se remettre du choc. C’était très traumatisant d’être dans un endroit où nous devrions nous sentir en sécurité, où il y avait une forte présence policière et de voir un président diriger des insurgés pour attaquer le capitole des États-Unis. C’est criminel," dit-il.

Une lueur d’espoir

Un comité est chargé d’enquêter sur les événements du Capitole, il a déjà interrogé plus de 300 témoins et collecté plus de 35.000 pages de documents : "Je pense que ce comité représente vraiment une lueur d’espoir car les gens commencent à recevoir des informations. Mais la division entre les partis est encore très importante. Mon espoir c’est qu’on puisse revenir au temps où on pouvait avoir des débats robustes au Congrès mais que les élus de tous bords allaient ensuite prendre des verres ensemble ! Je pense qu’il a des progrès mais les leaders des partis doivent travailler sur des projets législatifs qui nous rassemblent.

"Mon espoir c’est que le parti républicain soit plus courageux dans l’examen de celui ou celle qui souhaite devenir le commandant en chef de notre Nation", conclut-il.