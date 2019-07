Etats-Unis: la tempête Barry devient un ouragan de catégorie 1 en arrivant en Louisiane

La tempête Barry s'est transformée ce samedi en ouragan de catégorie 1, sur une échelle qui en compte cinq, affleurant les terres de Louisiane, a annoncé le Centre national des ouragans.

"Des dangereuses montées des eaux, de fortes pluies et vents sont en cours sur la côte du centre-nord du Golfe" du Mexique, ont prévenu les météorologues dans leur bulletin d'information de 15H00 GMT, précisant que l'ouragan soufflait alors à 120 km/h et qu'il allait s'affaiblir en se déplaçant au-dessus de la Louisiane au moins jusqu'à dimanche. Barry provoque des inondations, en particulier sur les côtes de Louisiane dont plusieurs milliers de personnes ont été évacuées.

Barry charrie "une extraordinaire quantité d'humidité" qui présente "un potentiel de fortes pluies" jusque dans le nord des Etats-Unis, a prévenu Ken Graham, directeur du Centre national des ouragans (NHC), dans une vidéo sur Facebook Live.

Et comme elle se déplace "lentement", des précipitations aussi importantes "posent quelques problèmes pour les cours d'eau" et augmentent les risques d'inondations soudaines même dans des Etats éloignés du Golfe du Mexique comme le Missouri.

Le niveau de la mer et du lac Pontchartrain, sur les berges duquel est nichée La Nouvelle-Orléans - ville située à 5 mètres en-dessous du niveau de la mer par endroits - subissait samedi matin une hausse pouvant aller jusqu'à 1,8 mètre.

Dans cet Etat du sud des Etats-Unis, le souvenir du terrible ouragan Katrina en 2005 reste vivace, avec ses plus de 1.800 morts.

Les autorités ont multiplié les mises en garde et le dispositif anti-inondation composé notamment d'un réseau de digues de 6,10 mètres de hauteur et de vannes a été activé. Et les 118 pompes chargées d'évacuer les eaux étaient en conditions opérationnelles "optimales".