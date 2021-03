Etats-Unis : la police du Capitole alerte sur le "projet d’une milice" de "forcer l’entrée" le 4 mars

La police chargée de la sécurité du Capitole a annoncé mercredi être prête à répondre à "toutes menaces" en alertant sur le "possible projet d’une milice" d’attaquer jeudi le siège du Congrès américain, cible d’un assaut meurtrier par des manifestants pro-Trump le 6 janvier.

Des membres du mouvement conspirationniste QAnon pensent que le 4 mars verra Donald Trump investi président des Etats-Unis pour un second mandat.

Nous prenons ces informations au sérieux

"Nous avons obtenu des informations qui montrent un possible projet d’une milice identifiée pour forcer l’entrée du Capitole le 4 mars", a écrit la police dans un communiqué. "Nous prenons ces informations au sérieux", souligne-t-elle. "Compte tenu de la nature sensible de ces informations, nous ne pouvons pas donner plus de précisions à ce stade."

►►► A lire aussi : Attaque du Capitole : Donald Trump sera-t-il jugé responsable, et destitué ?

La police du Capitole affirme avoir "déjà opéré un renforcement important de la sécurité" depuis le 6 janvier, lorsque des centaines de partisans de Donald Trump ont envahi le siège du Congrès pendant que les parlementaires certifiaient la victoire du démocrate Joe Biden.