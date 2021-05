Etats-Unis : l'enquête sur un versement de Trump pour obtenir le silence de l'actrice X Stormy Daniels est abandonnée

La commission électorale fédérale des Etats-Unis ne va plus mener l’enquête sur un versement de 130.000 dollars (environ 108.000 euros) que l’ancien président Donald Trump aurait ordonné au profit de l’actrice pornographique Stormy Daniels en échange de son silence sur les escapades extra-conjugales du milliardaire, rapporte le New York Times. La commission enquêtait pour déterminer si le paiement était issu des fonds de la campagne et violait les règles en matière de financement de campagne.

Le paiement n’a jamais été retrouvé dans la comptabilité de la campagne de Donald Trump.

Son ancien avocat, Michael Cohen, avait affirmé que le candidat électoral à l’époque l’avait mandaté lors de sa course à la Maison Blanche de 2016 de verser de l’argent à deux femmes en échange de leur silence.

Cohen a été condamné et privé de liberté pour avoir enfreint les règles de financement électoral, fraude fiscale et parjure.

La commission électorale n’était pas unanime pour abandonner l’enquête sur le versement. Les démocrates siégeant dans cette instance souhaitaient poursuivre, mais selon un membre républicain, ce n’était pas une bonne manière d’allouer les ressources limitées de la commission électorale.