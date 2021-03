Etats-Unis : Joe Biden nomme deux femmes à la tête de commandements militaires

Le président Joe Biden a annoncé lundi la nomination de deux femmes à la tête de commandements militaires américains, qui devraient devenir les deuxième et troisième femmes à occuper d'aussi hautes fonctions militaires aux Etats-Unis.

La générale de l'US Air Force Jacqueline Van Ovost, seule femme ayant le rang de général 4 étoiles, le plus haut de l'armée américaine, est nommée à la tête du transport logistique (Transcom). La générale 3 étoiles de l'armée de terre Laura Richardson est choisie pour diriger le commandement sud (Southcom), qui couvre l'Amérique centrale et latine, et devrait obtenir sa 4e étoile.

Si leur nomination est confirmée par le Sénat, Jacqueline Van Ovost et Laura Richardson succèderont à Lori Robinson, qui était devenue la première femme à prendre la tête d'un commandement militaire (Northcom) avant de prendre sa retraite en 2018.

L'armée américaine compte 11 commandements militaires, tous dirigés par des généraux 4 étoiles, qui ont quasiment rang de ministre aux Etats-Unis.

Le mois dernier, le New York Times avait révélé que les nominations de ces deux femmes avaient été décidées dès l'an dernier par le Pentagone, mais que l'annonce en avait été reportée à après le scrutin présidentiel de novembre, car l'ex-ministre de la Défense Mark Esper craignait que Donald Trump n'approuve pas ces choix à cause de leur genre.