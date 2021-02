Etats-Unis : grâce à un faux masque imitant son visage, un homme s’amuse à piéger les gens

En période de confinement où les activités sont restreintes, certains trouvent des idées plus originales les unes que les autres. C’est notamment le cas de cet américain qui a créé un véritable masque imitant son visage, avec un faux masque sur le menton.

Le but ? Faire croire aux gens qu’il croise qu’il ne porte pas de masque. On a donc l’impression que l’homme se balade le nez et la bouche découverte, ce qui est plus que déconseillé en cette période.

Alors que ce soit chez un concessionnaire ou dans un centre commercial, les passants lui demandent rapidement de remettre le masque sur sa bouche. Ces personnes finissent très étonnées et même hilares de par la blague faite par cet homme. Comme quoi, il est encore possible de trouver certaines formes d’humour.