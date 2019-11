Etats-Unis: explosion dans une usine pétrochimique au Texas, 3 blessés

Une explosion dans une usine chimique du Texas, dans le sud des Etats-Unis, a eu lieu tôt mercredi, envoyant une énorme boule de feu dans l'atmosphère, ont annoncé les secours, qui ont décidé l'évacuation obligatoire des alentours. L'explosion a été signalée peu après une heure du matin (heure locale) à l'usine pétrochimique du groupe TPC, à Port Neches, anciennement Neches Butane, près de Port Arthur à 135 de kilomètres à l'est de Houston, une des plus grandes villes des Etats-Unis. Le personnel a été évacué. Trois employés ont été blessés.

This explosion rattled houses all over SE Texas and SW Louisiana. https://t.co/aCjwlbsjIW

Authorities in southeastern Texas respond to reports of an explosion near a chemical plant https://t.co/yJkZ1SzUx3

Etats-Unis: explosion dans une usine pétrochimique au Texas - © HANDOUT - AFP

KFDM affirme que les fenêtres des maisons ont été soufflées sur un périmètre de plusieurs kilomètres. Selon Jeff Branick, le juge du comté de Jefferson, il n'y a pas de mort à ce stade : "Un miracle". L'explosion et le panache de fumée sont si importants qu'ils ont été détectés par les satellites météorologiques, expliquent encore les médias texans.

"Nous nous sommes réveillés avec du verre partout sur nous et des parties du plafond affaissées, et des portes arrachées" par le souffle de l'explosion, a raconté à l'AFP Ryan Mathewson, qui vit tout près de l'usine avec sa famille. L'homme de 25 ans a expliqué que lui et ses proches étaient "choqués et effrayés".

"Le groupe TPC a activé son plan de préparation aux situations d'urgence et a demandé l'intervention des pompiers de Port Neches et de Huntsman. Cette intervention se poursuit jusqu'à ce que la situation revienne sous contrôle, aussi rapidement que possible", a indiqué le groupe pétrochimique. "Le personnel présent sur le site a été entièrement évacué. Trois employés ont été blessés et sont actuellement soignés. Désormais, notre objectif est d'assurer la sécurité des membres des secours et de minimiser l'impact sur l'environnement", a-t-il ajouté.

Plus de 200 personnes travaillaient dans l'usine, selon le site internet du groupe. L'usine produit du butadiène, un gaz inflammable qui est notamment utilisé dans la production de caoutchouc synthétique, ainsi que dans des mélanges pétrochimiques, associé au butane.