Fusillade dans une église au Texas: au moins deux morts dont l'assaillant et un autre blessé grave

Deux personnes sont mortes et une troisième se trouve dans un état grave après une fusillade dans une église de Fort Worth au Texas, ont annoncé les autorités dimanche. Le tireur fait partie des victimes.

Les services de secours ont expliqué avoir été appelés vers 10h et avoir trouvé trois personnes blessées à leur arrivée sur les lieux. "A environ 09H57 heure locale (16H57 GMT), la police et les pompiers de White Settlement ont été prévenus de coups de feu à l’église West Freeway Church of Christ", a déclaré à l’AFP Mike Drivdahl, porte-parole de la caserne de pompiers de Forth Worth. "Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que des coups avaient été tirés", a-t-il ajouté.

Selon des témoins, interrogé par les médias américains, l’homme a ouvert le feu, blessant deux personnes. Une personne de la sécurité lui a alors tiré dessus pour le neutraliser. Les trois blessés ont ensuite été acheminés vers l’hôpital.

Je suis reconnaissant envers les membres de l’église qui ont agi rapidement pour abattre le tireur

La porte-parole de MedStar Mobile Healthcare, a déclaré que le tireur présumé et une victime étaient décédés en chemin. L’autre personne est toujours dans un état critique. "Nous avons traité cinq patients dont trois avaient été touchés par une arme à feu", a détaillé la porte-parole du service d’ambulances dépêché sur les lieux, Macara Trusty.

Le gouverneur du Texas a adressé ses condoléances dans un communiqué. "Nos pensées vont aux victimes et aux familles de ceux qui ont été tués dans cet acte de violence. Les lieux de culte sont censés être sacrés, et je suis reconnaissant envers les membres de l’église qui ont agi rapidement pour abattre le tireur."