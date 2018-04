Etats-Unis : des sacs à dos transparents pour éviter une nouvelle tuerie

Aux Etats-Unis, pour éviter un nouveau massacre, des lycées ont pris la décision d'imposer des sacs à dos transparents à leurs élèves, histoire d'en contrôler le contenu à vue d’œil. Et la nouvelle mesure de sécurité ne ravit pas les élèves, et ne les rassure pas tant que cela.

Des sacs à dos à un dollar pour lutter contre la violence dans les écoles américaines. A Parkland où, il y a presque 2 mois, Nikolas Kruz a tué 17 personnes, la rentrée scolaire se fait avec de nouveaux sacs transparents pour les étudiants. C'est une mesure obligatoire, dont certains se moquent allègrement sur les réseaux sociaux : "Qu'est-ce que c'est? Le tout nouveau super sac à dos Gucci!", ironise un garçon.

Atteinte à la vie privée

"Comment je suis censée transporter mes trucs, tout le monde va voir ce qu'il y a dedans, ce n'est pas nécessaire, cela n'aide pas" juge une jeune fille. C'est une atteinte à la vie privée dénoncée largement par tous les jeunes, et par les filles en particulier. "Les serviettes hygiéniques et les tampons : on en a besoin, on est obligées de les avoir avec nous, on n'a pas le choix. Alors on voudrait que ce soit discret" dit une élève.

Ils ont vécu la fusillade de tout près, deux amis de leur classe sont morts. Alors ces sacs à dos ne leur semblent pas très convaincants. "On était mort de rire de voir ça, on a vraiment l'air stupide. Mais au moins on est tous pareils".

"Si quelqu'un veut cacher quelque chose, c'est toujours possible" fait remarquer un élève.

Une simple feuille glissée à l'intérieur de ce peut devenir une manière d'afficher son opinion comme cette fille qui a écrit : "Ce sac à dos vaut probablement plus que ma vie".

De nouveaux badges à arborer à tout moment, des véhicules de police plantés à chaque entrées et sorties de l'école : le lycée ou Nikolas Kruz a tué 17 personnes le 14 février dernier se transforme en forteresse. Mais ça ne rassure pas les élèves : "Les petites choses qu'ils essayent, cela ne changera rien. Ce qu'il faut c'est changer les lois".