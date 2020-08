Etats-Unis : début de la convention du parti démocrate, voici les clés pour comprendre ?

Devant le Wisconsin Center, au centre de Milwaukee, on termine l’installation des équipements qui vont permettre à la convention nationale du Parti démocrate d’avoir lieu, malgré le contexte inédit lié à la pandémie de Covid-19. Bien sûr, ce ne sera pas le grand rassemblement populaire de tous les soutiens démocrates, comme c’était le cas chaque année électorale depuis la première convention du parti en 1832. Cette fois, l’événement sera en grande partie virtuel. Mais le but est toujours le même : permettre de désigner formellement le candidat qui représentera le parti le 3 novembre prochain, jour de l’élection présidentielle américaine. Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre le déroulement de l'évènement.

A quoi sert une convention ?

Quel que soit le camp, démocrate ou républicain, une convention sert toujours à désigner le candidat qui représentera le parti au moment de l’élection présidentielle. C’est aussi un événement politique très médiatique et très suivi par les électeurs aux Etats-Unis. Ces conventions permettent donc aux différents ténors des partis de se montrer et de jouer de leur image pour défendre le programme du candidat désigné dans le but de convaincre encore des électeurs potentiels de voter pour lui. C’est aussi un rendez-vous qui doit être minutieusement préparé par le candidat lui-même qui sera sous le feu des projecteurs. A Milwaukee, Joe Biden doit prendre la parole jeudi. "Il parlera de sa vision pour rassembler l’Amérique afin de nous faire sortir du chaos constant et de la crise", ont annoncé les démocrates. Mais attention, cette année le candidat s’exprimera à distance. Malgré tout, les équipes de communication du parti vont aussi s’efforcer d’utiliser cet événement pour tenter de montrer l’image d’une formation politique unie, et de faire oublier les prises de becs et les attaques frontales qui ont émaillé les primaires.