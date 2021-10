Etats-Unis : Biden accuse les républicains d’irresponsabilité alors que les démocrates tentent d’éviter le "shutdown"

Le parti démocrate dispose d’une majorité trop mince pour pouvoir, avec ses seules voix, "relever le plafond de la dette", une manœuvre législative que les parlementaires républicains sont décidés à empêcher. "Je ne peux pas croire" que cela arrive, a dit le président américain à propos d’un défaut de paiement, qui ne s’est jamais produit dans l’histoire des Etats-Unis. "Est-ce que je peux le garantir ? Je ne peux pas le garantir", a-t-il toutefois ajouté.

►►► À lire : L’impasse menace au Congrès pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis

Les législateurs ont déjà relevé ou suspendu 78 fois ce "plafond de la dette" depuis 1960. Il s’agit du seuil maximum légal accordé par le Congrès en matière d’emprunt. Actuellement fixé un peu au-dessus de 28.000 milliards de dollars, le Trésor estime qu’il sera atteint le 18 octobre.

Le gouvernement devrait alors, du jour au lendemain, cesser de vivre à crédit et sabrer dans ses dépenses. Cela jetterait brutalement dans la récession un pays qui fonctionne avec des déficits depuis des décennies, comme un grand nombre d’économies avancées. Un défaut de paiement des Etats-Unis aurait aussi des conséquences imprévisibles sur la finance et l’économie internationales, dominées par le dollar et irriguées par les bons du Trésor américain.