États-Unis: Bernie Sanders, prétendant démocrate à la présidentielle 2020, se blesse dans sa douche

Le doyen des candidats démocrates à la présidentielle de 2020 aux Etats-Unis, Bernie Sanders, s’est blessé vendredi dans sa douche mais a immédiatement repris le cours de sa campagne, a déclaré une de ses porte-parole.

Cet incident risque d’alimenter les interrogations sur les chances de cet homme de 77 ans de l’emporter face à une myriade de candidats démocrates plus jeunes, qui brandissent comme lui des promesses de plus grande justice sociale et environnementale.

Le sénateur indépendant « s’est coupé avec la porte de sa douche et, par précaution, est allé dans un centre de soins, où on lui a fait sept points de suture », a expliqué Arianna Jones, citée par les médias américains. « Le sénateur a ensuite participé à tous les événements inscrits sur son calendrier », a-t-elle ajouté.

Bernie Sanders a notamment participé à une table ronde en Caroline du Sud sur les questions d’assurance santé, où il a été filmé avec un gros pansement sur le front.

En tête des sondages

La santé des candidats est devenue un enjeu de campagne aux Etats-Unis. Lors de la dernière élection présidentielle en 2016, le républicain Donald Trump avait martelé que sa rivale démocrate Hillary Clinton manquait « d’énergie » pour être présidente. Un malaise de l’ancienne secrétaire d’Etat, lors d’une commémoration des attentats du 11-Septembre, avait nourri ses critiques. Pour le scrutin de 2020, la liste des prétendants démocrates comprend déjà une quinzaine de noms, dont la plus jeune, Tulsi Gabbard, a 37 ans.

Bernie Sanders, déjà candidat en 2016, est pour l’instant en tête des sondages qui, à ce stade de la compétition, reflètent surtout la notoriété des concurrents.

Tout aussi populaire, l’ancien vice-président Joe Biden, 76 ans, pourrait entrer en lice prochainement.

Si l’un des deux devait emporter la présidence, il battrait le record du président le plus âgé à la Maison Blanche.