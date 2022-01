Etats-Unis : après presque un an à la tête du pays, que retenir de la présidence Biden ?

Rappelez-vous, Joe Biden a pris le pouvoir deux semaines après un événement historique et dramatique : l’assaut du Capitole par des manifestants pro Trump, le 6 janvier, alors que le Congrès devait certifier la victoire de Joe Biden. Il a fallu plus de six heures à la police et aux renforts fédéraux pour reprendre le contrôle du temple de la démocratie américaine. Finalement, la victoire de Joe Biden a été officialisée le 7 janvier. Cinq personnes sont mortes pendant l’assaut. Le président américain a pris les rênes du pays dans un contexte très particulier, très tendu.

Franche opposition

Mais très vite, l’homme qui voulait réconcilier l’Amérique après les quatre années de mandat de Donald Trump s’est heurté à une situation de clivage inédite dans le pays. L’opposition républicaine, en effet, reste complètement sous l’influence de Donald Trump. Preuve de l’extrême polarisation, selon un récent sondage, Biden détient le taux d’approbation le plus bas depuis 68 ans dans l’électorat du parti d’opposition, soit 3% chez les républicains, alors qu’il a l’un des taux d’approbation les plus élevés parmi les électeurs de son propre parti, 87% chez les démocrates. Et selon les récents sondages, le taux d’approbation de Joe Biden se trouve à son plus bas niveau historique, aux alentours de 40%.

Désaccords majeurs

Même au sein des démocrates, il y a des désaccords majeurs. La déception et la démobilisation chez les démocrates ont été récemment prouvées avec la défaite des démocrates lors de l’élection du gouverneur en Virginie. Les mesures trop centristes prises ces derniers mois ne mobilisent pas les électeurs jeunes et les Afro-Américains. Et cette élection est un échec de mauvais augure à l’approche des élections de mi-mandat de 2022. Réformes Surtout, le bilan de Biden est assombri par son incapacité à mettre en œuvre certaines de ses réformes phares qui doivent changer en profondeur le pays, comme son gigantesque volet social et climatique de son plan sur les infrastructures, le fameux Build Back Better, " reconstruire mieux ". Ce projet comprend des centaines de milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, accorder des congés parentaux ou encore rendre la maternelle gratuite pour tous. Mais un sénateur démocrate de Virginie de l’Ouest, Joe Manchin, refuse de soutenir le projet en l’état pour des raisons électorales. Et sans lui, les démocrates n’ont pas de majorité au Sénat et ils sont donc pour l’instant complètement paralysés. C’est un vrai camouflet pour Joe Biden et cela va être un dossier, un enjeu majeur pour 2022. ►►► À lire aussi : Face à un refus au sein du camp démocrate, le plan de réformes sociales de Biden a du plomb dans l’aile Extrait JT du 21 décembre :

Politique étrangère déstabilisante

Joe Biden s’était engagé à rétablir la crédibilité morale des États-Unis sur le plan international, mais Washington a déjà déçu de nombreux observateurs et alliés l’année passée. Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan a plongé le pays dans le chaos avec le retour des talibans. Certains observateurs ont même comparé des images du retrait d’Afghanistan à celles de Saïgon en 1975. Biden, bien qu’il était certain de sa décision, est apparu dépassé et affaibli dans ce retrait. Les Américains soutiennent en grande majorité sa décision, mais beaucoup ont critiqué les conditions chaotiques dans lesquelles ce retrait a été effectué. Beaucoup ont parlé de débâcle et l’administration Biden ne s’est pas montrée beaucoup plus habile en politique étrangère par la suite. ►►► À lire aussi : Afghanistan : Joe Biden loue "l’extraordinaire succès" de la mission d’évacuation d’Afghanistan Il y a eu une crise historique avec la France lorsque l’alliance entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni a conduit à l’annulation d’un contrat de sous-marin qui devait être livré par la France à l’Australie. Les États-Unis ont semblé être surpris par la réaction très forte de la France, mais en réalité, dans ce dossier comme dans tant d’autres, c’est l’intérêt des États-Unis qui prime. Finalement, sous Joe Biden, c’est aussi l’Amérique d’abord en matière de politique étrangère. ►►► À lire aussi : Etats-Unis : comme promis, Joe Biden reconnaît le génocide arménien Joe Biden à Bruxelles, le 14 juin 2021 :

Trump en embuscade

Ce jeudi 6 janvier, les États-Unis vont commémorer le premier anniversaire de l’attaque du Capitole. Le président Biden va s’exprimer depuis le Congrès, des cérémonies sont prévues et Donald Trump a lui aussi choisi de s’exprimer, a priori sur un ton défiant. Il compte répéter lors d’une conférence de presse en Floride que la présidentielle de novembre 2020 lui a été volée. Aucune preuve n’appuie ses propos, mais des sondages montrent qu’environ deux tiers des électeurs républicains croient l’ancien président. Les élus de son parti sont aussi conscients que Donald Trump reste un faiseur de rois, donc beaucoup restent rangés derrière lui.

Le parti espère d’ailleurs reprendre le pouvoir au Congrès lors des élections de mi-mandat cet automne. Ce sont vraiment ces élections qui vont donner le ton pour la suite du mandat de Joe Biden. Ces élections de mi-mandat sont souvent historiquement peu favorables au président en place et elles pourraient rebattre les cartes du Congrès américain où, pour l’instant, les démocrates sont majoritaires à la Chambre et au Sénat. ►►► À lire aussi : Coronavirus : Joe Biden prédit un "hiver de maladie grave et de mort" aux non-vaccinés Et si les républicains remportent ces élections, les réformes de Biden seront mises à mal. Et déjà, Donald Trump fait planer le doute sur une prochaine candidature à la présidentielle.