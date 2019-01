Etats-Unis: après deux ans au pouvoir, Donald Trump signe "un bilan un peu shakespearien"

Le président américain Donald Trump a proposé samedi de prolonger des statuts temporaires pour environ un million de migrants qui risquent d'être expulsés des Etats-Unis, en échange du financement par le Congrès de son mur frontalier. Cette offre, faite dans un discours télévisé solennel, vise selon Donald Trump à "sortir de l'impasse" du blocage budgétaire des services fédéraux qui dure depuis près d'un mois. L'intransigeance de part et d'autre jusqu'à présent provoque depuis le 22 décembre un "shutdown" partiel, une paralysie des administrations fédérales faute d'adoption de leur budget par le Congrès.

Au lendemain de cette annonce de Donald Trump, et deux ans jour pour jour après son investiture en tant que président des Etats-Unis, Amine Ait Chaalal, professeur en relations internationales à l'UCL, était l'invité de La Première.

Un mois de "shutdown" et deux ans au pouvoir, voilà un "curieux anniversaire", note Amine Ait-Chaalal. Pour lui, il est grand temps de sortir de cette crise "par la raison, de manière ordonnée". Sans se risquer au jeu des prédictions, le professeur de l'UCL remarque une "prise de conscience, en tous les cas du côté des démocrates, que cette situation ne peut pas perdurer (...). Du côté du président Trump, il y a une prise de conscience que ce blocage est en train d’ébrécher son image, y compris auprès de son électorat".

Dès lors, il faut "trouver une sortie de secours pour que les deux parties puissent sortir la tête haute de ce blocage et remettre en place le système au niveau fédéral". Donald Trump serait-il en train de faire des concessions? En tout cas, il "reconnait implicitement ou explicitement que ses prises de position précédentes n'étaient pas tout à fait valables ou pas tout à fait valides. Il est prêt à étendre un certain nombre de statuts qui, pour lui, étaient le symbole de la phase Obama. (...) Donc ça prouve à contrario que ses positions précédentes n'étaient peut-être pas les plus raisonnables qu'ils soient". D'autant plus que le président "a pour préoccupation le fait de se faire réélire (ce qui nécessite) de mettre fin au blocage".

"Un turnover assez phénoménal" dans l'administration Trump

Après deux ans à la Maison blanche, Donald Trump signe "un bilan un peu shakespearien, fait de bruit et de fureur". Amine Ait-Chaalal y voit le "bilan d'un président totalement original parce qu'il n'avait jamais exercé aucune fonction politique au préalable et ça se voit. C'est un bilan où une large partie de son administration l'a quitté ou a été limogée. Il y a eu un turnover assez phénoménal".

Par ailleurs, "à part la réforme fiscale, qui est passée, on ne peut pas considérer que le bilan soit particulièrement dense". Malgré tout, "l'économie marche bien, le taux de chômage est relativement faible. Mais l'économie dépend en partie de l'Etat et en partie des entreprises privées. (...) La réforme fiscale a pu jouer, mais ce qui a pu jouer aussi, c'est toute la dynamique qui avait été mise en oeuvre par le président Obama. Il avait trouvé en 2009 une crise économique, financière, monétaire et sociale considérable. (Barack Obama) avait, pendant quatre ans puis pendant huit ans, réglé et soldé le passif de la phase de George W Bush".