Etats-Unis : 3 millions de chômeurs en une semaine, les restaurants "au bord de l'extinction"

Aux Etats-Unis encore plus que chez nous, le secteur de la restauration pèse lourd, très lourd. Plus d’un million de bars, de fast-food et de restaurants répartis sur tout le territoire font de ce secteur le deuxième plus grand employeur du pays, derrière celui de la santé.

La perspective pour l’année 2020 semblait belle : la Fédération nationale des restaurants tablait sur un chiffre d’affaires de près de 900 milliards de dollars et 15,6 millions d’employés. C’était avant que le coronavirus n’envahisse les Etats-Unis. Car la pandémie a fait voler en éclats ces projections. Au total, 40 Etats ont ordonné la fermeture ou des restrictions d’activité aux restaurants. Aujourd’hui, c’est leur survie et celle de millions d’Américains qui est en jeu.

5 à 7 millions d’emplois en jeu dans la restauration

Les économistes de la Fédération ont déjà fait les comptes : si la fermeture devait durer trois mois, le chiffre d’affaires serait amputé de 25%. Pire : 5 à 7 millions de personnes, "au minimum", perdront leur emploi sans certitude de le retrouver une fois le coronavirus vaincu.

Une enquête menée par cette fédération sur 4000 restaurants et publiée mercredi montre que 3% des établissements ont fermé définitivement et 11% comptent le faire dans les trente jours…

Sur un site de pétitions en ligne et sous le titre "Save America’s Restaurants", une cinquantaine de chefs américains s’adressent aux autorités américaines et réclament des aides sur mesure pour le secteur de la restauration.

"En tant que chefs, serveurs et propriétaires de bars et de restaurants, nous vous écrivons pour vous dire que sans une action et un engagement rapides des autorités, tant au niveau local que national, beaucoup des restaurants qui ont fermé volontairement – ou par obligation – en ce moment de crise ne rouvriront pas. On pourrait penser que nous exagérons, mais ce n’est pas le cas. Nous sommes au bord de l’extinction".

La pétition a récolté plus de 335.000 signatures.