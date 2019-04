Estonie: le parti du Premier ministre sortant s'allie avec l'extrême droite

Le Parti du Centre du Premier ministre sortant estonien, Juri Ratas, a annoncé samedi avoir scellé une alliance avec un parti eurosceptique d'extrême droite, devant lui permettre de bloquer la formation d'un gouvernement par le parti libéral de la Réforme vainqueur des législatives de mars.

La présidente estonienne Kersti Kaljulaid avait chargé vendredi Kaja Kallas, dirigeante du parti de la Réforme, de former un nouveau gouvernement. Cinq partis sont entrés au Parlement à l'issue des élections du 3 mars, ce qui a rendu difficile jusqu'à présent la constitution d'une coalition.

Mais après avoir démissionné jeudi du poste de Premier ministre, Juri Ratas, à la tête de son parti de centre gauche, a approuvé la formation d'une coalition avec les leaders du parti d'extrême droite EKRE et des conservateurs du parti Isamaa.

Cette coalition dispose d'une majorité de 56 sièges sur les 101 que compte le Parlement.

"Nous allons prouver par nos actes que le gouvernement du Parti du Centre, du Parti populaire conservateur estonien (EKRE) et d'Isamma soutient le développement complet de l'Estonie", a déclaré aux journalistes à Tallinn Juri Ratas, qui pourrait revenir au poste de Premier ministre.

Cet accord, qui ne remet pas en cause l'appartenance du petit Etat balte à l'Union européenne et à l'Otan, prévoit également un gel des impôts, une hausse des retraites et l'interdiction des semences génétiquement modifiées, selon l'agence BNS.

Une proposition du parti d'extrême droite de mettre fin au financement public des avortements a été abandonnée, selon la même source.

Des questions comme la fiscalité et la dépense publique ont dominé la campagne électorale dans ce petit pays balte de 1,3 million d'habitants, membre de l'Otan et de la zone euro et réputé pour ses performances dans les technologies de l'information.