Estonie : l'europhile convaincue Kaja Kallas désignée au poste du Premier ministre

La dirigeante de l'opposition estonienne Kaja Kallas a été désignée ce jeudi pour devenir la première femme cheffe du gouvernement de ce pays balte, en attendant le soutien du Parlement.

Mme Kallas, dirigeante du Parti de la réforme, est une europhile convaincue et la fille de l'ancien Premier ministre estonien Siim Kallas.

A 43 ans, elle remplacerait Juri Ratas, qui a démissionné mercredi après que son Parti du centre eut fait l'objet d'une enquête pour corruption. Sa démission a fait tomber la coalition de centre-droit au pouvoir, qui comprenait le parti d'extrême droite EKRE.

"Le peuple estonien et moi nous attendons à ce que l'Estonie dispose rapidement d'un gouvernement actif et compétent, qui se concentre sur la gestion de la pandémie et de la crise économique", a déclaré la présidente Kersti Kaljulaid.

Le parti de Mme Kallas est arrivé premier aux élections législatives de 2019, mais n'a pas obtenu une majorité absolue et n'a pas réussi à construire une coalition gouvernementale.

Ancienne députée européenne influente, Kaja Kallas est une passionnée de l'innovation qui estime que les réglementations ne doivent pas entraver la révolution technologique numérique.

Mme Kallas a maintenant 14 jours pour gagner le soutien de la majorité du Parlement.