Est-ce que notre économie se dirige vers une "Grande Dépression", comme en 1929 ?

La crise économique déclenchée par la pandémie de Coronavirus rappelle désormais les images de la Grande Dépression de 1929, avec ses millions de chômeurs et ses entreprises forcées de baisser le rideau en masse.

L’image a été utilisée par la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) elle-même hier. Selon Kristalina Georgieva, la pandémie de Coronavirus pourrait engendrer "les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression" de 1929. Les pays sont confrontés "à une incertitude extraordinaire sur la profondeur et la durée de cette crise", a-t-elle insisté.

Peut-on comparer les deux crises ?

Pour Eric de Keuleneer, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, " la crise engendrée par le Coronavirus sera probablement aussi profonde en termes de réduction de la production, de réduction des revenus et de réduction de la consommation. Pendant les mois qui viennent, on va voir une forte contraction de l’économie comme on l’avait eu en 1929", explique l’économiste.

Mais la comparaison s’arrête là. Contrairement à 1929, les interventions puissantes et répétées des autorités laissent espérer un rebond rapide une fois le nouveau coronavirus éradiqué. " Je crois et j’espère que la différence sera que les réactions de gouvernements seront plus appropriées. En 1929, les gouvernements ont mal réagi. Les autorités monétaires ont resserré la quantité de monnaie pendant la crise. Aujourd’hui, les mesures qui sont annoncées sont normalement de nature à relancer la machine, comme en 2008, la récession avait pu être limitée par les réactions des gouvernements", affirme Eric de Keuleneer.

Une dépression serait à craindre si l’arrêt de l’activité se poursuivait sur plusieurs mois voire plusieurs années.

Préparer la reprise : dynamiser la demande

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a appelé les gouvernements à préparer la reprise. Selon elle, à mesure que les plans de stabilisation de l’économie vont prendre effet et que l’activité des entreprises va se normaliser, il faudra agir "rapidement pour dynamiser la demande", via "une action budgétaire coordonnée".

Le FMI dispose de 1000 milliards de dollars de capacités de prêt.

Il publiera mardi prochain ses prévisions chiffrées pour les principaux pays et régions du monde.