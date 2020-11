Est-ce qu’il y a véritablement une hausse des prix des biens immobiliers en Europe ?

En Espagne

C’est notamment le cas en Espagne, de nombreux citadins ont décidé de quitter les grandes villes espagnoles pour vivre dans des villes plus calmes. C’est d’ailleurs ce qui est démontré dans une étude du site immobilier Idealista, en l’espace de six mois, l’intérêt pour les maisons individuelles, loin du centre de Madrid, a augmenté de 18%.

En France

En Angleterre

Les prix des logements en Angleterre ont également augmenté de 0,7% depuis juillet 2020. D’après un rapport paru sur le site du gouvernement anglais, la hausse annuelle des prix de 2,8% porte la valeur moyenne des propriétés à 256.109 £.

Aux Etats-Unis, une hausse est à également à signaler

Aux Etats-Unis, le prix médian des maisons unifamiliales existantes dans le pays a grimpé à 313.500 $ au troisième trimestre, en hausse de 12% par rapport à il y a un an, selon un rapport de la National Association of Realtors. Certaines régions ont fortement augmenté comme Bridgeport ou encore le Connecticut, avec des prix en hausse de 27,3%, Crestview, Floride, en hausse de 27,1%, Pittsfield, Massachusetts, en hausse de 26,9%, Kingston, New York, en hausse de 21,5%, ou encore Atlantic City, New Jersey, en hausse de 21,5%. ►►► À lire aussi : Confinement et taux très bas : l’immobilier ardennais à la cote

Les biens immobiliers des villes touristiques touchées par la crise liée au coronavirus

Mais attention, ce n’est pas le cas dans toutes les villes même si l’on constate une augmentation généralisée, les villes touristiques sont touchées par la crise du coronavirus. La Côte d’Azur, par exemple, dépend de la clientèle étrangère, qui actuellement est absente suite à la pandémie. Les hôtels fermés, les zones touristiques désertes ne favorisent pas une augmentation du prix des biens immobiliers mais stagnent. Au sud de l’Espagne, c’est le même schéma, voire pire. Loin d’être un marché solide comme les îles espagnoles, les prix du côté d’Alicante ne stagnent pas… ils diminuent significativement. Pellegrino Di Zenzo est le gérant administrateur Wadimo-Service, il vend de nombreux biens en Espagne et il a remarqué une chute vertigineuse des prix de l’immobilier. " C’est une clac. On est parti ce week-end pour vendre un bien et on a vu cette diminution. C’est une catastrophe ! J’ai été visité des biens qui devaient se vendre par exemple à 115.000 et qui se sont vendus finalement à 75.000 euros ", explique-t-il.

Une tendance qui devrait s’inverser

Méfiance tout de même. On se dirige très certainement vers une baisse de la demande liée à la crise du coronavirus qui engendre actuellement de nombreuses faillites entraînant des pertes d’emplois. Cet effet boule de neige entraînera incontestablement à une capacité d’emprunt qui devrait être amené à baisser. ►►► À lire aussi : Le cabinet de la ministre de l’Intérieur dément la possibilité de visites de biens immobiliers à domicile C’est difficile de se projeter selon Abraham de Bettencourt, le directeur des agences immobilières Lecobel Vabeau, " Il y a de très forte chance, je dirais une probabilité de 80- 85% qu’il y ait une correction du marché dans son ensemble. Pour l’instant, on distribue de l’argent mais la réalité c’est qu’il y a 8% de baisse de PIB ". Comment pouvons-nous un PIB de 8% et des valeurs immobilières qui montent en flèche. Pour le directeur, cela semble impossible et la méfiance est de mise.