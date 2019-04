Espèces sauvages menacées: report de la réunion de la Cites prévue fin mai au Sri Lanka

La réunion de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction (Cites), grand rendez-vous environnemental qui devait se tenir au Sri Lanka fin mai, a été reportée suite aux attentats djihadistes de Pâques qui ont fait 253 morts, a annoncé vendredi la Cites.

"Compte tenu des événements tragiques survenus au Sri Lanka", la session de la 18e Conférence des Parties (COP18) et des réunions annexes "qui devaient se tenir à Colombo (Sri Lanka) du 22 mai au 3 juin 2019, sont reportées", indique la Cites.

Aucune nouvelle date n'est avancée pour l'instant mais la Cites précise que son secrétariat, basé à Genève, "travaillera avec le gouvernement sri-lankais afin de prendre de nouvelles dispositions pour ces sessions" au cours des prochaines semaines, et s'engage à "assurer le bon déroulement de la conférence et la sécurité de tous ses participants".

Selon les organisateurs, plus de 3.500 délégués étaient attendus.

La Cites est un accord international destiné à protéger la faune et la flore menacées par la surexploitation commerciale. Ce traité, signé par 182 pays plus l'Union européenne, est entré en vigueur en 1975. Il protège, à des degrés divers, 5.600 espèces animales et 30.000 plantes. Elle s'est réunie pour la dernière fois en 2016 en Afrique du Sud.