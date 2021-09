Espagne : victime d’une escroquerie il y a 40 ans, un village de vacances qui avait séduit des Belges tente de se relever

Aujourd’hui, lorsqu’elle vient en vacances, la retraitée qui a hérité du pavillon n’a ni eau courante ni électricité. "Rien de tout ce qui avait été promis n’a été fait. Et c’est tellement triste quand j’y repense, explique Gina en regardant les larmes aux yeux la brochure publicitaire "Back to paradise" qui avait convaincu les acheteurs. Ça aurait pu être tellement mieux. Si l’électricité et l’eau courante étaient installées, mes petits-enfants pourraient venir en profiter".

En 1979, les parents de Gina Jansen ont acheté une maison avec vue sur la vallée. On leur avait promis une piscine, un terrain de tennis, un restaurant et bien d’autres équipements. Ils n’ont finalement eu qu’une petite maison à moitié construite.

Rony et Godelieve Volckaerts © Henry de Laguérie

Malgré les conditions difficiles, une vingtaine de familles belges font de la résistance mais seul un couple vit ici à l’année. Et tous les jours c’est le système D pour Rony et Godelieve Volckaerts, qui eux non plus n’ont ni électricité ni eau courante. "On récupère l’eau de pluie et avec une pompe ça entre dans la maison" explique Rony. "On a la radio, la télé et internet. Ce n’est pas si difficile".

La maison a été rachetée à l’une des familles victimes de la fraude. Elle ne leur a coûté que 30.000 euros. L’escroquerie a été une véritable opportunité pour cette ancienne femme de ménage et ce chauffeur routier. "La maison nous a coûté moins cher et ici on est tranquille : il n’y a personne autour de nous !".