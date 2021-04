Espagne: une affiche d'extrême droite sur les mineurs migrants fait scandale

Le parti d'extrême droite Vox a provoqué un tollé en Espagne en placardant une affiche électorale à Madrid sur laquelle il affirme à tort que les mineurs étrangers non accompagnés perçoivent une somme mensuelle plus de dix fois supérieure à la pension d'une retraitée.

Cette affiche a été collée par la formation ultranationaliste sur les murs d'une station de trains de banlieue de l'hypercentre de la capitale espagnole dans le cadre de la campagne pour les élections régionales du 4 mai.

Elle montre d'un côté une femme âgée aux cheveux blancs et à l'expression triste et de l'autre un jeune homme provocateur, une capuche sur la tête, la bouche recouverte d'un foulard et les yeux pixelisés.

Au milieu, on peut lire le message "Un MENA (mineur étranger non accompagné), 4.700 euros par mois, ta grand-mère, 426 euros de pension/mois".